Zbog Novaka Đokovića su fudbaleri Pari Sen Žermena donijeli pehar Lige šampiona na stadion "Filip Šatrije".

Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Novak Đoković ima status legende i u Pari Sen Žermenu, nema drugog objašnjenja za potez koji su napravili fudbaleri novog prvaka Evrope. Oni su odlučili da donesu "ušati pehar" na Rolan Garos i čekali su isključivo da to bude pred meč najboljeg igrača svih vremena i duela sa Kameronom Norijem.

Mogli su to da učine ranije, moglo je to da se dogodi i u ženskom singlu kada je na terenu "Šatrijea" bila domaća predstavnica, Francuskinja Lois Buason, ali nisu to uradili. Čekali su da to bude pre meča najboljeg igrača ikada. Pehar je na teren iznio Usman Dembele, jedan od najboljih igrača Parižana.

"Bio je to prosto magičan trenutak za nas u Minhenu. Fantastičan rezultat. Dali smo sve u Ligi šampiona koju prvi put osvajamo. Pari Sen Žermen je tim gdje svi igramo zajedno, zajedno smo se borili za ovo i zato smo po prvi put osvojili ovaj trofej. Ali naš zadatak je da osvojimo što više ovih titula", rekao je i mahao je na šljaci peharom Usman Dembele.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Inače, potvrda je stigla od strane organizatora uoči samog početka meča, tako da su novinarske tribine na stadionu bile pune i prije početka meča.

"Nekoliko igrača PSŽ-a biće u Predsuedničkoj loži stadiona 'Filip Šatrije' tokom zagrijavanja za meč Đokovića i Norija i pokazaće pehar Lige šampiona publici", navedeno je u saopštenju. Da podsjetimo, Novak je bio na proslavi titule Parižana na stadionu "Park Prinčeva" u nedelju uveče.

Luis Enrike traži "Zlatnu loptu" za Dembela

Usman Dembele je toliko oduševio trenera Pari Sen Žermena Luisa Enrikea da je posle finala tražio da mu bude dodijeljena Zlatna lopta. I to bez ikakve konkurencije

"Dembeleu bih dao Zlatnu loptu. Način na koji je igrao odbranu večeras, samo to može biti dostojno Zlatne lopte. Tako se vodi tim. Golovi, titule, liderstvo, odbrana, način na koji je vršio pritisak. Usman je moj osvajač Zlatne lopte, nema dileme oko toga"