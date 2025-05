Novak Đoković je objasnio kakve probleme je imao u meču sa Muteom i kakva mu je pomoć bila potrebna. Zato je kasnio i na konferenciju. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković prošao je u treće kolo Rolan Garosa. Meč protiv Korentana Mutea trajao je više od tri sata, a bio bi gotov vjerovatno mnogo ranije da nije bilo neočekivanih problema. Morao je da traži medicinski tajm-aut sredinom trećeg seta zbog problema sa žuljem.

Sanirano je to na terenu, ali je bilo potrebno da prođe malo vremena, pa je tako treći set riješen tek u taj-brejku. Zbog svega toga je Srbin kasnio i na konferenciju za medije.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Trebalo je oko sat vremena da se izborim sa žuljem i krvarenjem. Morali su da koriste injekcije, da izvuku krv, da osuše žulj. Nije bilo baš prijatno u tom procesu. Svako ko je imao žuljeve i krvarenje, morao je sa tim da se suoči. Zato kasnim na konferenciju, izvinjavam se zbog toga. Mislim da neće biti problema sa oporavkom za sledeći meč", rekao je Đoković tokom konferencije na engleskom.

Posle toga je srpskim medijima dodatno pojasnio o kakvom problemu se radi.

"Bilo je puno krvi i podliva. Krenulo je već u Ženevi. Promijenio sam uloške koji su tvrđi i prave mi probleme za stopala. Potcenio sam to, pravili smo zaštitu za desnu, ne za lijevu nogu. Mislio sam da se oporavilo. Masakriralo me to krajem drugog i početkom trećeg seta. Osjetio sam jak i oštar bol, imao sam podliv koji je izdreniran", poručio je Đoković.

Novaka u narednom kolu čeka malo poznati teniser Filip Mišolić koji je posle pet setova srušio Denisa Šapovalova i prošao u narednu rundu takmičenja.