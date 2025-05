On je bio bolji od francuskog igrača Korentana Mutea sa 6:3, 6:2, 7:6(7-1).

Novak Đoković plasirao se u treće kolo Rolan Garosa.

On je bio bolji od francuskog igrača Korentana Mutea sa 6:3, 6:2, 7:6(7-1).

Uspio je Francuz da šokira Novaka na startu meča - došao je do brejka u prvom gemu, ali mu je Đoković u drugom uzvratio istom mjerom. U nastavku Muteu nisu pomogli ni navijači koji su na tribinama zdušno navijali za njega, a konačan udarac u prvom setu Nole je zadao u šetom gemu kada stiže do još jednog brejka.

Ni u nastavku igre Mute nije pronalazio rešenja za raspoloženog Đokovića. Posle četiri propuštene prilike u prvom gemu drugog seta, Novak do brejka dolazi u trećem - i to iz prve šanse. Usledio je još jedan niz neiskorišćenih prilika, a do drugog brejka stigao je u sedmom gemu, a potom je rutinski završio drugi set.

Novaka su u trećem setu mučili žuljevi, pa nije bio onoliko dominantan kao u prva dva. Morao je da zatraži i medicinsku pomoć, pa je na "jednoj nozi" razmijenio brejkove sa Muteom. Ipak, treći set je ušao u dramu koja je riješena u taj-brejku.