Đoković - Mekdonald 6:3, 6:3, 6:3

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa.

On je slavio nad američkim teniserom Mekenzijem MekDonaldom sa 6:3, 6:3, 6:3.

Bio je Novak veoma raspoložen od početka meča. Strpljivo je čekao trenutak da protivnik pokaže sve slabosti, ne bi li ga što lakše "slomio". To se dogodilo već u šestom gemu kada srpski teniser stiže do brejka, nakon čega rutinski privodi meč kraju. Prvi set obilježilo je i loše vrijeme te je bilo i kratkog prekida dok se ne "navuče" krov. Sve je to ispraćeno i negodovanjem šestog igrača planete koji je ima šta da zamjeri organizatorima.

Pošto su se stekli "dvoranski uslovi" duel je nastavljen, pa je i Đoković nastavio sa dominacijom na šljaci. Na brejk u drugom setu se uopšte nije čekalo dugo - Đoković sa 40:0 u prvom gemu stiže do prednosti koju je u nastavku samo uvećavao. U sedmom gemu Nole stiže do novog brejka, da bi MekDonald prvim brejkom na meču uzvratio. I to je bilo to - u gemu koji je uslijedio Novak brejkom osvaja drugi set.

Početak trećeg seta obilježili su brzi poeni. Oba tenisera su čuvala svoj servis, a prvi kome to nije uspjelo bio je MekDonald. U šestom gemu Novak posle četiri propuštene brejk šanse, koristi petu i dolazi do prednosti. Ostatak je bilo puko odrađivanje posla za jednog od najboljih tenisera ikada.

U drugom kolu, Đoković će igrati protiv boljeg iz duela dva Francuza Mute - Tabur.