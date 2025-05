Ako se pitate kako je Janik Siner u top formi u Rimu i Parizu, a bio je suspendovan tri mjeseca i nije smio da trenira, sada je otkriveno da je opet prevario sistem i našao rupu u pravilima.

Izvor: Chryslene Caillaud /Psnewz / PsnewZ / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner prihvatio je nagodbu sa Svetskom anti-doping agencijom (WADA) da tri mjeseca bude suspendovan zbog korišćenja dopinga, a vratio se početkom maja na mastersu u Rimu - iznenadivši sve formom u kojoj se nalazi i stigao je do finala protiv Karlosa Alkaraza koje je na kraju izgubio.

Kako je moguće da je Siner bio u top formi, ako sve od 9. februara do 13. aprila nije smio da trenira? Kao i obično, Siner je i ovoga puta našao rupu u pravilima i obesmislio suspenziju koja je trebalo da stavi tačku na čitav slučaj.

Vjerovali ili ne, ali Siner praktično nije ni pravio nikakvu pauzu i sve vrijeme je igrao tenis. Prema pravilima, sve do 13. aprila to nije smio da radi javno, u klubovima, niti protiv tenisera koji su aktivni, međutim Italijan i njegov tim su se dosjetili kako da sve vrijeme održava formu i zapravo dođe fantastično pripremljen u Rim, pa na Rolan Garos.

Kako je Siner opet prevario sistem?

Dugo se spekulisalo o tome da je Siner imao "tajnog sparing partnera" i da se radi o nekome ko trenutno nije aktivan igrač, a sada je otkriveno da se radi o Robertu Markori. Preciznije, Markora je to sam ispričao u italijanskim medijima, pošto je - bar kako sam kaže - i od njega potekla ideja da trenira sa prvim reketom svijeta.

"Dan nakon vijesti o njegovoj suspenziji poslao sam mu poruku. Bilo je to pomalo u šali jer sam mu rekao da ako mu treba sparing partner - spreman sam. To se tu završilo, ali... Već početkom marta, njegov trener Vanjoci me je pozvao i pitao kako sam", priča Markori koji je rekao da je počeo da se vraća u formu i zato je upitan da li bi trenirao sa Sinerom, što je objeručke prihvatio jer ga vrlo dobro poznaje i od ranije.

Kako je Siner smio da trenira?

Da li je Siner smio da trenira protiv "registrovanog" igrača? Mediji su prenijeli da ne smije, ali Markori objašnjava da je zapravo skroz drugačije pravilo bilo na snazi:

"Ta informacija nije bila tačna. Siner nije mogao da trenira u klubovima koji su u sistemu ili protiv aktivnih igrača. Registracija s tim nije imala nikakve veze. Kada je moje ime poslato Svetskoj anti-doping agenciji (WADA) na provjeru, potvrđeno je da nisam odigrao meč još od Indijan Velsa 2023, tako da sam bio daleko od statusa aktivnog", poručuje Markori i dodaje da je suština bila da spriječi da suspendovani igrač pomogne kolegama koji se takmiče u zvaničnim mečevima (?!).

Inače, Markori je nekadašnji 150. igrač svijeta i redovno je trenirao sa Sinerom do povratka na masters u Rimu početkom maja, a nema sumnje da će nastaviti druženje i u budućnosti.

Da li bi Siner mogao da bude kažnjen?

Ako nije kažnjen zbog korišćenja dopinga, zaista je teško očekivati da bude kažnjen zbog nalaženja rupe u pravilima WADA. Čak je interesantno da je i sama suspenzija počela da "teče retroaktivno" jer je Siner snimljen kako trenira na turniru Dohi, a par dana kasnije saopšteno je tu već bio suspendovan.

Pričalo se da je to urađeno da bi Janik Siner mogao da igra na mastersu u Rimu, ali i oko toga se slegla prašina i nema sumnje da je ovo doping slučaj oko koga je bilo najmanje pažnje medija. A radi se o najboljem na svetu.