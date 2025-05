Karlos Alkaraz istakao je da bi volio da se Novak Đoković još dugo bavi tenisom i da mu se čini da se tijelo Đokovića ponaša kao da ima 25 godina.

Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Karlos Alkaraz i Janik Siner će se sastati u finalu mastersa u Rimu, biće to susret mladosti i dvojice najperspektivnijih igrača današnjice. A, Španac nakon što je osigurao susret sa Italijom riješio je da govori o Novaku Đokoviću i njegovim ambicijama koje, bez obzira na godine, neprestano rastu.

U poslednja dva susreta Alkaraza i Đokovića slavio je Srbin - u finalu Olimpijskih igara u Parizu, a onda ponovo u četvrtfinalu Australijan opena. Posle pobjede nad Lorencom Musetijem Alkaraz je govorio o Novaku: "Pa, mislim, njegovo tijelo se osjeća kao da ima 25 godina. Ludo je kako održava dobar nivo pred mečeve."

Novak Đoković je nedavno objavio i da mu je jedan od ciljeva da odbrani Olimpijske igre. "Mislim da je fizički u zaista dobroj formi. Zavisi od njega. Prilično sam siguran da ako mu je cilj da igra još jedne Olimpijske igre da je sposoban da to uradi."

"Naravno, mislim da mnogo brine o svom tijelu, o svemu samo da bi bio sto posto spreman. Ako to ima, sigurno to može da uradi. Bio bih i više nego srećan da ga vidim još godina na turu, da igra. Bio bih i više nego srećan ako se to desi."

Šta je Novak rekao posle pobjede na Olimpijskim igrama?

Cilj je oduvek bio jasan - Novak Đoković želi da osvoji Olimpijske igre koje su mu toliko dugo nedostajale u karijeri. Međutim, situacija nije bila dobra, zadobio je povredu na Rolan Garosu, pa su pripreme tekle u izmijenjenom toku. Ipak, uspio je i to je jedino što se na kraju računa.

Nakon što je slavio u Parizu, Novak je rekao: "Veoma sam oduševljen što sam uspio da to uradim ovdje na način na koji sam to uradio, protiv momka koji je trenutno najbolji na svijetu. Presrećan sam. Sve što sam osjetio u tom trenutku kada sam pobijedio zaista je nadmašilo sve što sam mislio ili se nadao da ću."

"Mislio sam da je nošenje zastave na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Londonu bio najbolji osjećaj ikada dok nisam doživio ovo. Biti na tom terenu sa podignutom srpskom zastavom, pjevati srpsku himnu, sa zlatom oko vrata, mislim da ništa ne može da pobijedi to u smislu profesionalnog sporta. Definitivno se ističe kao najveće sportsko dostignuće koje sam imao", rekao je tada Novak Đoković.