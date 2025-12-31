Bokser Entoni Džošua nedavno je preživio tešku saobraćajnu nesreću, mnogi fanovi bili su zabrinuti za situaciju u kojoj se našao Britanac, a sada se neki od njih pitaju hoće li ga ponovo vidjeti u ringu.

Izvor: Kevin Quigley / dmg media / Profimedia

Jedan od najpoznatijih svjetskih boksera Entoni Džošua (36), mogao bi završiti karijeru nakon stravične saobraćajne nesreće, tvrdi poznati bokserski promoter Frenk Voren. Nedavno je svijet potresla vijest u kojoj je Džošua bio jedan od glavnih učesnika, nesreća se odigrala u Nigeriji, a poginula su i dva druga poznatog boksera.

Voren, koji je decenijama aktivan u svetu boksa i promoter Tajsona Furija, ističe da nesreća u kojoj je Džošua učestvovao i u kojoj je za dlaku izbjegao smrt, može označiti kraj bogate karijere britanskog šampiona. Do nesreće je došlo u nigerijskom gradu Makunu, a život su izgubila dvojica Džošuinih prijatelja i saradnika sa treninga - Sina Gamji i Latif Ajodele. Džošuu je spasilo jedino to što je sjedio nekoliko centimetara više sa lijeve strane vozila u odnosu na ostale putnike.

"Ovo je užasan period za sve koji su bili uključeni. Nadam se da je Entoni fizički dobro prošao, ali mentalno stanje je potpuno druga priča. Ne znam da li će ikada ponovo imati želju i snagu da se bori. Da li će se uopšte vratiti u ring, pokazaće vrijeme", nije bio optimističan Voren u razgovoru za ITV News.

Džošua je trebalo da se bori protiv Tajsona Fjurijana jesen 2026. godine, ali nakon nesreće sve je pod velikim znakom pitanja. Gubitak dvojice bliskih prijatelja mogao bi ozbiljno uticati na njegovu motivaciju i psihičko stanje. Prema izvještajima nigerijske policije, uzrok sudara bilo je pucanje gume na vozilu. Legendarni britanski bokser, koji ima 36 godina, jedva je izbjegao smrt u ponedjeljak kada je SUV marke Leksus, u kojem se nalazio, udario u zaustavljeni kamion na opasnoj dionici puta Lagos-Ibadan.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Babatunde Akinbiji, komandir nigerijske saobraćajne policije, izjavio je da preliminarna istraga ukazuje na to da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom zbog pucanja gume pri prevelikoj brzini. Policija smatra da je vozač izgubio kontrolu tokom pokušaja preticanja.