Google Chrome na Android-u dobija unaprijeđeni Reading Mode sa boljim prikazom, opcijama prilagođavanja i pamćenjem podešavanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ako samo želite da pređete na suštinu i dođete do najbitnijeg sadržaja na nekom sajtu, Reading Mode u Google Chrome pregledaču je ključni alat koji će vam to omogućiti. Kada uključite Reading Mode, ne dobijate samo osnovne elemente stranice, već i prijatniji i lakši prikaz za čitanje.

Iako bi ovo bilo savršeno rešenje, opcija za uključivanje Reading Mode funkcije se ne pojavljuje uvek dok surfujete internetom koristeći Chrome na Android-u, što može biti prilično frustrirajuće. Srećom, Google uvodi određena unapređenja ovog režima, koja će ga učiniti jednostavnijim i prijatnijim za korišćenje.

Na ovu novinu prvi je ukazao sajt 9to5Google, koji je primetio da se na nekim uređajima pojavio novi i unapređeni Reading Mode. Unapređenje je dostupno u najnovijoj verziji ažuriranja Chrome pregledača za Android, koje nosi oznaku verzije 143. Dakle, ako ga još uvek ne vidite, moraćete da budete strpljivi.

Izvor: 9to5Google

Kada je reč o tome kako sve izgleda u praksi, trebalo bi da vidite novu opciju Reading Mode u Chrome meniju, kada pristupate podešavanjima pregledača putem menija sa tri tačke. Kada ga aktivirate, dobićete indikator koji vam jasno stavlja do znanja da ste u Reading Mode-u, a prevlačenjem kartice nagore dobijate opcije za prilagođavanje iskustva.

Ovo će vam delovati prilično intuitivno, jer su tu opcije za izbor fontova, veličine slova i različite boje pozadine. Najbolja stvar je to što se, kako stvari stoje, sva vaša podešavanja Reading Mode-a sada automatski primenjuju i kada prelazite na druge stranice.

Iako ovo možda nije najkompleksnije ažuriranje koje je stiglo u Chrome, u pitanju je vrlo korisna novina koju će veliki broj korisnika moći da iskoristi.