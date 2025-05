Novak Đoković otvorio je renovirani teniski teren u Beogradu, gdje je počeo da se bavi sportom.

Izvor: MONDO

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prethodnih nekoliko dana proveo je u Beogradu, gdje je trenirao za nastavak sezone. Pred Rolan Garos njega čeka veliki izazov na turniru u Ženevi gdje će zaigrati prvi put nakon rastanka sa dosadašnjim trenerom Endijem Marejem, ali je srpski sportista i u zgusnutom rasporedu pronašao vremena za jedan lijep događaj - otvaranje teniskog terena u Beogradu.

U društvu predstanika kompanije "Lakost" koja ga već godinama sponzoriše, Novak Đoković je otvorio rekonstruisani teren u Bloku 23, gdje je svojevremeno i sam trenirao. "Zahvaljujem svom sponzoru Lacoste koji je učestvovao u ovom divnom projektu. Ovaj teren je poklon ne samo za djecu, već i za budućnost. Jer kad jednom dijete povjeruje u sebe - cijeli svijet se mijenja. A ja, kao i cijela Fondacija Novak Đoković, vjerujemo u njihove snove", piše na materijalu koji su novinari dobili, a izjavio je Novak Đoković. Pogledajte kako je izgledalo otvaranje terena:

Vidi opis Novak Đoković otvorio teniski teren u Beogradu: Ovdje je počeo da piše istoriju sporta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 10 / 10

Svečano otvoreni teniski teren, treba da bude mjesto koje simbolično i emotivno spaja prošlost, sadašnjost i budućnost jednog od najvećih tenisera svih vremena. Potpuno renoviran i jedinstveno dizajniran, teren slavi izuzetnu karijeru Novaka Đokovića i postaje nova tačka susreta sporta, obrazovanja i snova za buduće generacije. Projekat je realizovan u saradnji između Fondacije Novak Đoković, brenda Lacoste i organizacije We Are Etendart, a cilj mu je da mladima u Srbiji omogući lakši pristup tenisu i podstakne ih da kroz sport razvijaju upornost, samopouzdanje i timski duh. Teren će voditi Fondacija Novak Đoković u okviru svog obrazovnog programa, koji koristi sport kao alat za učenje, osnaživanje i razvoj djece.

Upravo na ovom terenu Novak je kao dječak držao reket u ruci. Danas, najbolji teniser svih vremena, 24-struki grend slem šampion i jedan od najvećih sportista u istoriji, vratio se na isto to mjesto kako bi ga otvorio za djecu koja tek počinju da sanjaju.

Otvaranje terena u Beogradu dio je globalne inicijative koju su Lacoste i We Are Etendart pokrenuli 2020. godine, a slične projekte realizovali su u Klisiju (Francuska), Njujorku, Sao Paulu, Troji i Grasu. Beograd je, kao Novakov grad, bio prirodan izbor za naredni korak mjesto koje svjedoči o početku jednog izuzetnog sportskog puta, ali i o moći zajednice da vjeruje u djecu i pruži im šansu.

Teren će biti otvoren za školsku djecu, mlade sportiste i polaznike obrazovnih programa Fondacije Novak Đoković, koji uključuju sportske, kreativne i kulturne aktivnosti. Time Fondacija nastavlja svoju misiju stvaranja jednakih šansi za svako dijete, od najranijeg uzrasta, bez obzira na socijalno ili geografsko porijeklo.