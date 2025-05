Endi Rodik je jedan od retkih tenisera koji je javno govorio o tome da bi Novak Đoković ponovo mogao da bude favorit na turnirima - dovolja su dva dobra meča na Rolan Garosu.

Izvor: Screnshoot/YouTube/@ServedPodcast, Screnshoot/YouTube/@australianopen

Novak Đoković je potpuno neočekivano odustao od turnira u Rimu, uslijedio je veliki broj komentara zbog toga, a oni su se uglavnom odnosili na to da će mu nedostajati mečevi pred grend slem. Ipak, olimpijski šampion je riješio da se odazove turniru u Ženevi, što će biti njegovo zagrijevanje za Pariz, ali i pored toga mnogi analitičari i teniseri ne vide da bi Novak mogao da tako lako vrati formu, ali Endi Rodik ima drugačije mišljenje.

Bivši Novakov rival je u svom podkastu govorio o Đokovićevoj moći da se brzo regeneriše, zbog toga vjeruje da bi lako mogao da bude favorit na predstojećem grend slemu. "Imamo veoma kratko pamćenje. Sve čega se sada sjećamo je (Mateo) Arnaldi. Ali on je pobijedio (Karlosa) Alkaraza, a igrao je protiv (Aleksandra) Zvereva i ljudi kažu da ako je zdrav, on je favorit."

"On može tako brzo da resetuje ta očekivanja. Ako bude izgledao sjajno u prva dva kola na Rolan Garosu, vraćamo ga na vrh liste favorita. Može da resetuje brže od bilo koga. Jedna od prednosti za njega je to što sada svaka masters serija traje dva mjeseca", dodao je Rodik.

Novaku se uglavnom prigovara mali broj mečeva - na poslednjih pet turnira u čak četiri je izgubio u prvom meču, a dodaje se i to da na šljaci nije imao mnogo prilike da igra, pa mu to neće ići u korist kada bude započeo mečeve na Rolan Garosu. "Rekao bih da sam završio sa pokušajima da primjenjujem ono što je normalno za sve nas - pošto nisam odigrao dovoljno mečeva, moram da učestvujem na što više turnira. To jednostavno nisu njegova pravila", bio je jasan Rodik.