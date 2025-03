Karlos Alkaraz nije uspeo da odbrani titulu u Indijan Velsu gde je zaustavljen u polufinalu.

Izvor: X/Printscreen/Tennis TV

Španski teniser Karlos Alkaraz eliminisan je u polufinalu Indijan Velsa pošto ga je prethodne noći iznenadio mladi Džek Drejper iz Velike Britanije. Za oko sto minuta tenisa, Drejper je slavio 2:1, pa je tako Alkaraz ostao bez prilike da treću godinu zaredom podigne trofej u Kaliforniji.

"Očigledno sam želeo da osvojim treću titulu u nizu, al... Ne mogu da pretpostavim da ću dobiti baš svaki meč. Nije me previše zabrinulo to što nisam osvojio treći u nizu", rekao je Karlos Alkaraz koji je otkrio novinarima šta ga to zapravo posle svega muči: "Zabrinut sam zbog sebe, zbog načina na koji sam prišao meču, zbog toga što sam se osećao tokom celog dana, što nisam mogao da se smirim".

"To je za mene najveće razočaranje koju sada osećam, jer mislim da je taj prvi set jedan od najgorih setova koje sam odigrao u celoj karijeri, prvi set", rekao je Alkaraz koji je za samo dvadesetak minuta gubio 1:0.

Ispričao je Alkaraz da je čitav dan bio nervozan, da ga je to mučilo, ali da veruje da mu neće biti potrebno mnogo da preboli ovaj poraz, pošto obično zna da uči iz poraza. Zato veruje da će već u Majamiju, koji se igra sledeće nedelje, biti pravi, tako da će tamo probati da dođe do novog "mastersa".

Što se tiče Drejpera, njega čeka finale protiv Holgera Runea koji je u polufinalu bio bolji od Danila Medvedeva. Tako smo izbegli da treću godinu zaredom gledamo isto finale, što bi stvarno bio presedan.