Fondacija za borbu protiv korupcije (FBK) objavila je novu istragu u kojoj tvrdi da je za ruskog predsjednika Vladimira Putina na okupiranom Krimu izgrađena luksuzna rezidencija vrijedna oko 10 milijardi rubalja.

Izvor: FBK

Fondacija za borbu protiv korupcije (FBK), koju je osnovao Aleksej Navaljni, objavila je novu istragu u kojoj se tvrdi da je za ruskog predsjednika Vladimira Putina izgrađena luksuzna vila na južnoj obali okupiranog ukrajinskog poluostrva Krim. Procjenjuje se da će projekat koštati oko 10 milijardi rubalja, odnosno oko 125,8 miliona dolara.

Prije ruske okupacije Krima, ukrajinski mediji su više puta izveštavali o izgradnji na rtu Aja, nazivajući kompleks "Janukovičevom dačom". Porodica tadašnjeg ukrajinskog premijera Viktora Janukoviča kupila je imanje od 3,5 hektara 2007. godine za 1,2 miliona dolara.

Janukovič je, međutim, negirao bilo kakvu vezu sa imanjem tokom svog predsjedničkog mandata 2013. godine. Nakon aneksije Krima 2014. godine, Sergej Menjajlo, guverner Sevastopolja koga je imenovao Kremlj, objavio je da će ruske vlasti preuzeti vlasništvo.

Iako se tada izvještavalo da će imanje biti završeno kao odmaralište, lokacija je na kraju predata Odeljenju za upravljanje imovinom ruskog predsjednika.

Novinari su kasnije otkrili da su nedovršenu rezidenciju preuzele kompanije povezane sa ljudima iz Putinovog užeg kruga: Jurijem i Borisom Kovaljčukom. Prema FBK-u, izgradnja je nastavljena, a ono što se nekada zvalo "Janukovičeva dača" sada je samo "koliba u poređenju sa onim što je sada izgrađeno na rtu Aja".

Skriveno vlasništvo i poznati graditelji

Prema istrazi, palata je formalno u vlasništvu kompanije "Bereg doo", podružnice kompanije "Golden Gejt". Zanimljivo je da pravni zastupnici ove kompanije takođe rade za akcionarsko društvo "Binom", koje je vlasnik kompanije "Kompleks doo", kompanije koja takođe posjeduje Putinovu "palatu" u blizini Gelendžika na ruskoj obali Crnog mora.

Planovi krimske rezidencije, koje je objavio FBK, preciziraju da enterijer mora da ispunjava stroge zahtjeve ruske Federalne službe zaštite, koja je odgovorna za bezbjednost visokih državnih zvaničnika. Istraga je takođe otkrila da je za dizajn i izgradnju bila zadužena kompanija "Kredo", za koju FBK navodi da je radila na "skoro svim Putinovim zvaničnim i nezvaničnim rezidencijama".

Luksuz bez granica

FBK je objavio arhitektonske nacrte i fotografije kompleksa, ne otkrivajući kako su do njih došli. Glavna zgrada sadrži dvoranu od 233 kvadratna metra sa trpezarijskim stolom za 20 osoba, glavnu spavaću sobu od 154 kvadratna metra sa mermernim kupatilom od 50 kvadratnih metara i đakuzijem, i još jednu spavaću sobu od 183 kvadratna metra.

Unutar kompleksa nalazi se i privatna medicinska klinika sa više ordinacija, spa centar sa bazenom i kriokomorom, bioskop, soba za bilijar i vinski podrum. Postoji i posebna zgrada sa apartmanima za goste i krovna bašta sa pogledom na more.

Ko plaća za sve ovo?

Prema navodima iz istrage, izgradnju su finansirali biznismen Vladimir Kolbin, kompanija Aratron, za koju se tvrdi da je finansirala i vinariju u blizini palate u Gelendžiku, i kompanija Forstis, navodno povezana sa Jurijem Kovaljčukom.

Još 2021. godine, Novaja Gazeta je objavila da je imanje na rtu Aja povezano sa Putinovim saradnicima, nazivajući ga "Kovalčukova dača".

Kada su novinari pokušali da priđu lokaciji, zaustavio ih je čovjek u civilu na kontrolnom punktu. Na pitanje šta se gradi i ko je unutra, on je kratko odgovorio: "Putin". Jedan od građevinskih radnika je takođe potvrdio novinarima da se rezidencija gradi za ruskog predsjednika, prenio je Jutarnji.