Tri planinara, među kojima i devetnaestogodišnjak koji je pao sa visine od 150 metara, pronađeni su mrtvi na planini Baldi, sniježnom vrhu koji važi za jedan od najopasnijih za planinarenje u Južnoj Kaliforniji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Spasioci su pronašli tijelo devetnaestogodišnjaka, a tokom potrage su otkrili i tijela još dvojice planinara, izjavila je na konferenciji za novinare Dženi Smit, portparolka Šerifove kancelarije okruga San Bernardino.

Druga dva planinara nisu bila u grupi sa tinejdžerom, a nije poznato koliko dugo su njihova tijela bila na planini.

Tinejdžer je na planinarenje krenuo 29. decembra sa prijateljem, koji je nakon pada uspio da pozove pomoć. Prijatelj je morao da se udalji od mjesta nesreće u blizini staze Devil’s Backbone kako bi došao do područja sa signalom mobilne mreže i spasilačkim ekipama je proslijedio GPS lokaciju, saopštile su vlasti. Taj planinar nije povrijeđen.

Zbog jakog vjetra, hitne službe u ponedeljak nisu mogle da završe izvlačenje tijela helikopterom, ali su tijela uspjeli da izvuku u utorak.

Smit je navela da su u poslednjih pet dana sa ove planine spasili još pet planinara.

Planina Baldi, koja se uzdiže na 10.064 stope (3.068 metara) u planinskom lancu San Gabrijel, a čiji je zvanični naziv planina San Antonio, postala je jedan od najsmrtonosnijih vrhova u Sjedinjenim Američkim Državama.

Od 2020. godine na ovoj planini stradalo je više od 14 ljudi, uključujući i britanskog glumca Džulijana Sendsa u januaru 2023. godine, iako su njegovi posmrtni ostaci pronađeni tek pet mjeseci kasnije. Od 2020. godine sa planine je spaseno više od 100 ljudi.

Zbog blizine Los Anđelesa, planina Baldi privlači i iskusne i neiskusne planinare, a nadležni su apelovali na građane da se klone planine, naročito tokom nepredvidivih zimskih vremenskih uslova.

"Ovo je jedna od najopasnijih staza u našem području", rekla je Smit, govoreći o stazi Devil’s Backbone. "Ne želimo da neiskusni planinari idu gore i povrijede se."

Tokom protekle nedelje Južnu Kaliforniju zahvatili su kiša i snijeg, ali je 29. decembra, kada je tinejdžer krenuo na planinarenje, bilo sunčano, uz vedro nebo i neuobičajeno dobru vidljivost širom regiona.

Planina Baldi bila je vidljiva iz čitave Južne Kalifornije, sa zadivljujućim pogledima čak do ostrva Katalina.

Vremenski uslovi na planini Baldi mogu se brzo promijeniti, a sneg i led čine teren izuzetno opasnim. Planinarima koji se upućuju stazom Devil’s Backbone savjetuje se da nose dereze i cjepine.

Vlasti još nisu identifikovale stradale planinare.

Staze na planini privremeno su zatvorene do Nove godine, nakon ovih smrtnih slučajeva i učestalih spasilačkih intervencija.

(BBC/Mondo)