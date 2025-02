Srpski teniser Novak Đoković neće dugo pauzirati, kao što se mislilo posle Australijan opena.

Izvor: Joe TOTH / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković morao je da preda polufinale Australijan opena Saši Zverevu, a povreda je bila jača od njega na putu ka 25. grend slem tituli i 11. trofeju u Melburnu. Navijači srpskog tenisera bili su zabrinuti oko oporavka najboljeg ikada, ali sada mogu da budu bezbrižni - Novak se oglasio i otkrio kada se vraća na teren!

Novak Đoković je trenutno u Crnoj Gori i već je počeo pripreme za turnir u Dohi, koji mu je sledeći u rasporedu. To je otkrio za "Vijesti", pa je sada sasvim jasno da ćemo ga na terenu gledati već naredne nedjelje. Novak Đoković će od 17. do 22. igrati u Kataru, gde je 2016. i 2017. godine osvajao titule.

"Nema više rupture u mišiću, povreda je skoro 100 odsto sanirana i spreman sam da idem u nove radne pobjede. Imam zeleno svijetlo medicinskog tima da mogu da treniram, da mogu da se pripremam. Turnir u Dohi je po rasporedu sada za sedam dana tako da se držim rasporeda. Hvala Bogu, uspio sam brzo da se oporavim. Imao sam malo više povreda u poslednje vrijeme nego što je to bilo slučaj u prvih 15 godina karijere. To vjerovatno dolazi sa godinama, ali i dalje me tijelo sluša, i dalje u meni gori plamen i želja za ostvarivanjem i novim dostignućima", rekao je Novak Đoković.

Nije iznenađenje što se nakon Australijan opena i posjete Beogradu Novak baš u Crnoj Gori priprema za naredne izazove u karijeri. Za Đokovića je to rutina poslednjih nekoliko godina, a veliku ljubav prema zemlji na obali Jadrana najbolji teniser svih vremena gaji i zbog svog porekla.

"Puno sam vremena provodio u Crnoj Gori u poslednje četiri godine, uglavnom u ljetnjem ili prolećnom periodu, kada malo otopli na primorju, isključivo zbog toga što imam mogućnost da nekako iskombinujem i odmor i da krenem sa pripremama. Tenis je sport koji se igra napolju, koji vječito ‘juri sunce’, kako mi teniseri volimo da kažemo, i onda su mi potrebni takvi uslovi. Imam ih na crnogorskom primorju. Rado sam provodio to vrijeme, rado ću se vratiti i ove godine u tom periodu", ispričao je Đoković u intervjuu.

