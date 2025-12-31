Hrvati za Dina Merlina i poznatu grupu dali 248.000 eura: Pjevaće i Čola, evo koliko će uzeti za doček

Hrvati nisu štedjeli kada je u pitanju doček 2026. godine.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Nova godina je pred vratima, a mnogi gradovi u regionu spremili su spektakularne dočeke. Publiku će u novogodišnjoj noći zabavljati mnoga poznata imena, a njihovi honorari biće i te kako plaćeni. Barem kada je reč o našem komšiluku, odnosno dočeku koji spremaju Hrvati.

Nova godina odavno nije samo odbrojavanje i vatromet a ono što u mnogim gradovima svi čekaju je koja će to imena stati na binu.

Zagreb je ove godine pripremio bogati program za doček nove 2026, uz velike regionalne zvijezde i popularne zagrebačke bendove, koji će u Novu godinu uvesti sve one koji na Staru dođu na Trg bana Jelačića.

Za Dubiozu kolektiv 118.000 eura

Za impresivan doček pobrinut će se Luzeri, IDEM, Elemental i Dubioza kolektiv.

Dubioza kolektiv, bosanskohercegovački sastav međunarodne karijere, poznat po "politički osvešćenoj reggae-punk fuziji, kako pišu hrvatski mediji, predvodi novogodišnji line-up a ono što je sve šokiralo je cijena njihovog nastupa.

Troškovi dočeka od 135.000 evra, iznos predviđen za organizaciju (tehnička produkcija, pozornica, sigurnosne i logističke usluge), iz sopstvenog proračuna snosiće grad, dok će trošak nastupa od 150.000 eura pokriti Turistička zajednica.

Najveći dio budžeta ide na Dubiozu kolektiv - čak 118.000 eura.

Jedan od najraskošnijih dočeka biće u Dubrovniku: doček na Stradunu predvodi legendarni Dino Merlin, koji se na dubrovačku pozornicu vraća nakon dvije godine - potvrdio je gradonačelnik Mato Franković. Dubrovnik će i Novu 2026. godinu dočekati na spektakularan način uz Dina Merlina.

Na glavnoj pozornici Merlinu će se pridružiti Hiljson Mandela, jedno od najistaknutijih imena nove muzičke generacije, te Jakov Jozinović, mlada zvijezda u usponu. Svečani program započinje u 21 sat, a istoga dana u jutarnjim satima mališane na dječjem dočeku zabavljeće Jacques Houdek.

Nastupa i Čola

Za reprizu nove godine Hrvate će na Stradunu zabavljati Petar Grašo, dok je za 2. januar u jednom tamošnjem hotelu zakazan koncert pop legende Zdravka Čolića.

Ukupni troškovi organizacije novogodišnjeg programa, uključujući honorare i tehničku produkciju, procjenjeni su na 180.000 eura.

U okviru toga, ugovoreni honorar glavnog izvođača, Dina Merlina, iznosi 130.000 eura.

Tokom Adventa cena DU Passa - zajedničke ulaznice za najznačajnije dubrovačke znamenitosti - snižena je sa 40 na 20 eura, čime se dodatno podstiče dostupnost kulturnih i turističkih sadržaja. Spektakularan doček Nove godine najavljuje se i u vodičkom hotelu Olympia Sky, gdje će dva dana pre nastupa u Dubrovniku goste zabaviti Severina i Sandi Cenov.

U ostalim hrvatskim gradovima očekuje se gostovanje poznatih imena poput Vlade Kalembera koji nastupa u Bjelovaru, Crvene Jabuke u Slavonskom brodu i mnogih drugih.

Kada je u pitanju region, Sarajevo će Novu godinu dočekati uz Jelenu Rozgu ispred Večne vatre. Slavlje se nastavlja i idućih dana uz trodnevni festival na kojem će nastupiti bendovi Letu štuke i Van Gogh te Petar Grašo. Mostar na doček dovodi Sašu Matića, dok Parni valjak nastupa u Tivtu.

Izvor: Telegraf/ MONDO