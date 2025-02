Novak Đoković za “Vijesti“ kaže da će iskoristiti svoje ime i uticaj kako bi pomogao da elitno ljetovalište otvori vrata.

Nakon razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem, teniser poručio da pokušava da radi za “opšti interes” Crne Gore i da se nada da će solucija za rješenje problema vrlo brzo biti “na horizontu”.

Najuspješniji teniser u istoriji bijelog sporta Novak Đoković pokušava da pomogne kako bi se skinuo katanac sa grad-hotela Sveti Stefan, koji je zatvoren od 2021. godine.

Nakon razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem, Đoković je kazao za “Vijesti” da je to glavni razlog zbog kojeg je juče boravio u Crnoj Gori, istakavši da će iskoristiti svoje ime i uticaj kako bi se problem riješio.

Globalni ambasador kompanije “Aman” pojasnio je da su obavili “inicijalne razgovore” i informisali se “oko svega”, naglasivši da pokušava da radi za “opšti interes” Crne Gore i da se nada da će solucija za rješenje problema vrlo brzo biti “na horizontu”.

“Dobio sam na neki način zaduženje i molbu od svojih partnetra, Amana, čiji sam ambasador na globalnom nivou, da pokušam na našem jeziku da dođemo do rješenja prihvatljivog za obje strane. Nisam ni na čijoj strani ovdje, zapravo sam samo neko ko samo pokušava da radi za opšti interes Crne Gore. Kao neko ko pokušava da ostane ‘Aman’, jer bilo bi mi jako žao da se to ne razriješi i da ‘Aman’ ne bude više u Crnoj Gori. Nadam se da su ovi sastanci koje smo imali danas samo uvod i početak pronalaženja solucije i da će ona biti vrlo brzo na horizontu”, kazao je Đoković.

Ocijenio je da je tužno što je situacija sa Svetim Stefanom već četiri godine takva kakva jeste:

“Na Svetom Stefanu sam se vjenčao 2014. godine, i to su zaista najljepša sjećanja iz Crne Gore za mene. I tužno je stvarno iz moje perspektive da vidim da je ta situacija trenutno kakva jeste u posljednje četiri godine. Kada je sve to krenulo, zapravo kada se zatvorio Sveti Stefan, pokušavao sam da se informišem zašto je sve to tako i da na neki način pomognem. Eto, nisu se do sada stekli uslovi za to da ja na neki način iskoristim svoje ime, svoju poziciju i svoj uticaj da se dođe do razrješenja”.

Đoković je rekao da je od avgusta prošle godine globalni ambasador kompanije “Aman”:

“’Aman’ je svjetski priznati broj jedan hotelijerski brend i lanac hotela na svijetu. Mislim da su 2006. došli u Crnu Goru, oni su povukli i dovukli mnoge strane investitore koji su kasnije investirali u Crnu Goru, kroz Lušticu, Porto Montenegro, Porto Novi i tako dalje”.

Kompanija “Adriatic properties” koja je zakupac Svetog Stefana, grčkog biznismena Petrosa Statisa, od 2021. drži zatvoren grad-hotel Sveti Stefan i vilu “Miločer”, dok je obustavila izgradnju novog hotela “Kraljičina plaža” od kada je započeo arbitražni postupak. Bez dogovora o načinu funkcionisanja Kraljičine plaže i staze između nje i spa-centra u Miločerskom parku, hotelski operater “Aman” ne želi da otvori nekada mondenski grad-hotel Sveti Stefan, jer navodno ne mogu da garantuju gostima bezbjednost i privatnost, pišu Vijesti.

Upravo je korišćenje Kraljičine plaže, koja je decenijama bila zatvorena za javnost i rezervisana isključivo za goste hotela, ali i političku elitu, dovelo do zatvaranja “Sveca”. Grad-hotel je zatvoren 2021. nakon što su mještani polomili ogradu na Kraljičinoj plaži, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom naredilo njeno uklanjanje, te staze u Miločerskom parku oslobodilo za korišćenje.

To je dovelo do pokretanja spora pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Londonu. U novembru 2022. prvo su presavili tabak “Sveti Stefan hoteli”, HTP “Miločer” i tadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja, opružujući zakupce “Adriatic properties” DOO Budva i “Aidway investments limited” sa Britanskih Djevičanskih ostrva, ali i “Aman resort”, za nepoštovanje ugovora. Tužbom su odmah uzvratili iz kompanija “Adriatic properties” i “Aidway investments limited”, tražeći na ime naknade štete od stotinu miliona eura.

Glavno ročište zakazano je za maj

U međuvremenu, Privredni sud priznao je odluku Arbitražnog suda u Londonu, te naložio firmi “Sveti Stefan hoteli” i Vladi da na ime troškova postupka pred međunarodnim Tribunalom kompaniji “Adriatic properties” isplati 620.000 eura na ime troškova spora.

Arbitražni postupci vode se u vezi sa Ugovorom o zakupu hotela “Sveti Stefan” i “Miločer” i Ugovorom o zakupu hotela “Kraljičina plaža”, zaključenim 31. januara 2007. Vlada je 15. januara 2007. dala zeleno svjetlo da se zaključi ugovor o zakupu na 30 godina hotela “Sveti Stefan”, vile “Miločer” i hotela “Kraljičina plaža”. Prema tom ugovoru, garantovana godišnja ukupna zakupnina iznosi 1,6 miliona eura, ali je predviđeno i da se može revidirati svake treće godine. Zakupac se obavezao da hotele mora držati otvorenim minimum 11 mjeseci, ali i da u rekonstrukciju “Svetog Stefana” uloži 50 miliona eura.

Aneksom iz 2015. godine, za “Sveti Stefan” produžen je zakup za 12 godina, do 2049. godine i smanjena kirija sa 1,6 na 1,1 milion eura. Aneksom za “Kraljičinu plažu” zakup je produžen sa 30 na 90 godina i omogućena je izgradnja kondo hotela, s tim da bi polovina apartmana bila za prodaju, a polovina za hotelsku djelatnost. Ugovorima su i plaže date u višedecenijski zakup.

Nastali spor uslovio je novi problem - gotovo dvije godine Statisova kompanija odbija da, do okončanja arbitraže, plati zakupninu vladinoj kompaniji HTP “Miločer” zakup kompleksa Miločerskog parka, gdje se nalazio stari hotel “Kraljičina plaža”, a gdje su započeli gradnju novog. Kvartalna rata iznosi 87 hiljada eura, pišu Vijesti.

Kvartalna zakupnina od 380 hiljada eura ne plaća se ni kompaniji “Sveti Stefan hoteli”, vlasniku grad-hotela “Sveti Stefan” i vile “Miločer”.

Obije kompanije su zbog toga u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji.