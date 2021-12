Što je najgore on kaže da je ovo i očekivao!

Izvor: Profimedia

U poslednjoj trci sezone u Formuli 1 odlučivalo se ko će uzeti titulu, a na kraju je pobedi Maksa Ferstapena iz nehata doprineo Nikolas Latifi.

Vozač Vilijamsa se slupao na samom kraju trke i zbog toga je na stazu ušao sigurnosni automobil. Mogao je tada Ferstapen da smanji svoj zaostatak i da promeni gume, što mu je kasnije donelo i titulu!

A zbog svega toga sada Kanađanin dobija pretnje smrću!

"Dobio sam hiljade poruka na mojim profilima na društvenim mrežama, Većina je bila pozitivna, ali je bilo mnogo vređanja i mržnje. Čim se trka završila znao sam kako će se sve odvijati na društvenim mrežama. Činjenica da sam osećao da je najbolje da izbrišem instagram i tviter sa telefona u narednim danima dovoljno govori o tome koliko onlajn svet može da bude okrutan", napisao je Latifi.

Kanađanin je istakao da ga ovakav tretman uopšte ne iznenađuje.

"Mržnja, uvrede i vređanje na društvenim mrežama me nisu iznenadile, to je samo odsjaj sveta u kome živimo. Nije mi strano da pričaju negativno o meni na itnernetu, mislim da svaki sportista koji se takmiči zna kako to može da bude okrutno ponekad. Videli smo to iznova i iznova u mnogo sportova da je dovoljno da se samo jedna stvar desi u pogrešno vreme i da se to preuveliča. Tada isplivaju takovani navijači i najgori ljudi u sportu", dodao je on.

Ipak to dokle su neki ljudi išli sa uvredama ga jeste šokiralo i porazilo.

"Ono što me je šokiralo je ekstreman ton mržnje i uvreda, čak sam dobijao i pretnje smrću! Mnogi komentari koje sam dobio prošle nedelje su prešli granicu. Brine me kako bi neko drugi reagovao da je ovako napadnut, Ovi događaji pokazuju koliko je bitno da zajedno radimo kako bi podržali one koji trpe ovakve stvari", završio je on.