Tijelo muške osobe koje je 26. decembra prošle godine pronađeno u rijeci, u beranskom selu Šekular, nije identifikovano, saopšteno je Pobjedi iz Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Bijelom Polju.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Podsjetimo, tijelo je pronađeno u šumskom predjelu, nakon čega su pripadnici policije i nadležnog tužilaštva obavili uviđaj. Prva nezvanična saznanja ukazivala su da se sumnja na ubistvo.

U međuvremenu, pojedini mediji objavili su da je u Šekularu ubijen državljanin Dagestana K. I. A. (25) te da se zbog toga traga za više osoba koje su, navodno, u bjekstvu.

- Do danas nije dostavljen obdukcioni zapisnik vještaka sudske medicine. Ovo tužilaštvo ne posjeduje podatke vezane za to da li je lice ranije osuđivano, kazali su Pobjedi iz VDT u Bijelom Polju i poručili da Tužilaštvo u izviđaju preduzima mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza vezanih za kritični događaj.

Pojedini mediji objavili su da je tijelo pronađeno u džaku i da su mu, navodno, bile vezane ruke i noge.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da su građani službenicima Odjeljenja bezbjednosti Berane prijavili da je u mjestu Šekular, udaljenom oko 18 kilometara od Berana i oko 9,5 kilometara od granice sa Kosovom, u koritu Šekularske rijeke uočeno tijelo nepoznatog muškog lica.

- Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju identiteta beživotnog tijela, uzroka smrti i svih činjenica i okolnosti vezanih za prijavljeni događaj. Sa dalje preduzetim radnjama u ovom slučaju, kao i o njihovom ishodu, javnost će biti blagovremeno obaviještena, naveli su ranije iz policije.

Mještani sela Šekular nedavno su portalu RTCG ispričali da su ranije primijetili vreću/džak na obali malene rijeke, ali da su stanovnici koju su tuda svakodnevno prolazili, mislili da je neko bacio otpad.

- Ne znam kako, ali iz vreće su izvirile poslije izvjesnog vremena noge, i tada je alarmirana policija. Dok oni nijesu došli, niko ništa nije dirao. Tu su bili razni profili stručnjaka za kriminal i dugo je obavljan uviđaj na mjestu gdje je tijelo pronađeno, a potom odnešeno na obdukciju, kazao jedan od stanovnika Šekulara portalu RTCG.

Dodao je i da se za vrijeme uviđaja, navodno, moglo primijetiti da su ruke bile vezane, što je nesumnjivo ukazivalo na nasilnu smrt.

Prema istim navodima stanovnika Šekulara, pokojni mladić je radio kod jednog mještanina koji je, nakon dugog odsustva i bavljenja ugostiteljstvom na primorju, prije nekoliko godina napravio hotel u svom rodnom selu.

- Da li je ovaj mladić bio u njegovom obezbjeđenju, ili je radio neke druge poslove, za sada se još ne zna, kazao je portalu RTCG jedan od žitelja Šekulara.

Ipak, ove tvrdnje mještana, ali i pojedinih medija da se radi o državljaninu Dagestana, iz VDT-a u Bijelom Polju nijesu mogli potvrditi.

Ono što je za sada sigurno jeste da je istraga u toku, te da nadležni intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su prethodile događaju.