Nije mogao da veruje da se to dešava kada je trka nastavljena.

Izvor: Profimedia/Twitter/SirLewisUpdates

Neviđena drama viđena je u poslednjoj trci sezone u Formuli 1, a na kraju je svoju prvu titulu proslavio Maks Ferstapen.

Luis Hamiton je na početku pretekao Holanđanina i sve do 54. kruga vodio. U poslednjih 20 krugova ušao je sa 17 sekundi prednosti,ali i s istrošenim gumama, dok je Ferstapen imao nove. I kad se činilo da će Mercedesova odluka o manje odlazaka u boks biti pobednička, situaciju je promenio izlazak sigurnosnog automobila na stazu nakon sudara Nikolasa Latifija.

Kada je sigurnosni automobil izašao sa staze, Ferstapenu je trebalo svega nekoliko zavoja da bi s novim gumama prestigao Hamiltona i osvojio svoju prvu titulu, a sada je procureo razgovor između Hamiltona i njegovog inženjera Petera Bonington.

"Maks je zapeo u saobraćaju, razmak je sada 12 sekundi. Na stazi je sigurnosni automobil", rekao je Bonington, a Hamilton nije mogao da veruje!

"Sranje, čoveče, pa to je neverovatno. Šta se događa iza mene?", upitao je.

Bonington mu je rekao da je Ferstapen otišao u boks, na šta je Hamilton poludeo! A onda mu je inženjer obajasnio zašto on ne sme u boks.

"Luise, on je to mogao sebi da priušti. Mi nismo jer bismo izgubili poziciju na stazi"; rekao je on, a kada je primetio da mu je Ferstapen iza leđa nije mogao da veruje!

"Je li to on iza mene... S novim gumama?!"

A ni iz njegovog boksa nisu mogli da veruju...

"Ja sam bez reči, apsolutno sam bez reči...", uzvratio je Bonington.