Nikolina Pišek ponovo prodaje vilu zbog koje je započela rat sa svekrom: Podigla cijenu luksuzne nekretnine za 200.000 €

Nikolina Pišek odlučila je da ponovo stavi na prodaju vilu i to za skoro dva miliona eura.

Kuća Nikoline Pišek, vila koja se nalazi u jednoj od najmirnijih zagrebačkih ulica podno Sljemena, ponovo se našla na tržištu nekretnina.

Riječ je o impozantnoj porodičnoj kući u Šestinama, čija je nova prodajna cijena čak 1,9 miliona eura, što predstavlja povećanje od 200.000 eura u odnosu na prethodni neuspješni pokušaj prodaje.

Ova dvoetažna nekretnina prostire se na 400 kvm stambenog prostora, a smještena je na velikoj parceli od 1.530 kvm, što u velikoj mjeri osigurava privatnost. Vila ima ukupno pet soba, a u oglasu je jasno naglašeno da zamjena za drugu nekretninu nije opcija.

Ogromna nekretnina

U oglasu se takođe navodi da je riječ o modernoj porodičnoj kući s bazenom, okruženoj zelenilom. Enterijer kuće u potpunosti je završen i uređen u eklektičnom stilu, u kome se savremeni dizajn spaja s naglašenim teksturama i prefinjenim detaljima. Posebna pažnja posvećena je izboru materijala, pa su podovi obloženi kvalitetnim teracom, dok je kuća opremljena savremenim tehničkim rješenjima, uključujući i pripremu za ugradnju solarnih panela.

Prizemlje vile zamišljeno je kao otvorena i funkcionalna cjelina. U njemu se nalaze ulazni hodnik, gostinska soba s vlastitim kupatilom, prostrani dnevni boravak povezan s kuhinjom i trpezarijom, vešeraj i posebna soba za domaćicu sa sopstvenim ulazom. Velike staklene stepenice vode prema terasi, bazenu i uređenom vrtu, brišući granicu između enterijera i eksterijera.

Na gornjoj etaži smješten je privatni dio kuće. Glavna spavaća soba ima vlastitu garderobu, kupatilo i izlaz na terasu, dok se dječji spavaći apartman ističe izdašnim prostorom i mogućnošću pregrađivanja u dve zasebne sobe s kupatilom. Pogled na zelenilo i bazenski dio dodatno naglašava osjećaj mira i diskretnog luksuza.

Podsjetimo, Pišekova je vilu kupila zajedno s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, a proces uređenja i adaptacije često je dijelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Nakon što se nekretnina nije prodala po traženoj cijeni od 1,7 miliona eura, kuća je bila ponuđena i na izdavanje. U početku je mjesečna cijena iznosila 6.000 eura, dok je kasnije podignuta na 8.000 eura.

Vila je izgrađena na vrlo mirnoj lokaciji, a istovremeno u blizini svih važnih gradskih sadržaja. Ona predstavlja rijedak spoj savremenog dizajna, funkcionalnosti i potpune privatnosti, što je čini jednom od zanimljivijih luksuznih nekretnina trenutno dostupnih na zagrebačkom tržištu.

Inače, renoviranje vile trajalo je znatno duže nego što je planirano.

"Rekli su mi da će sve biti u redu. Brzo. Lagali su me. Ne vjerujte nikome ko vam kaže da je selidba i preuređenje bauk. Ali znate šta? Ja bih sve opet ponovo. Otvaram kutije, namještam, živim u prostoru koji polako osjećam i rađaju mi se nove ideje i vizije. I dobila sam nekoliko slatkih projekata uređenja enterijera. Jedva čekam da se primim posla i nekome uljepšam život. I znate još šta? Obožavam ljepotu nedovršenosti i procesa, tragove nekih minulih vremena obgrljenih u savremeno. Volim prostore koji vam kažu nešto o ljudima koji tu obitavaju, o njihovim ljubavima i navikama, ne volim generičke prostore koji su danas sve zastupljeniji", svojevremeno je napisala Nikolina na Instagramu.

Upravo zbog ove kuće, podsjetimo, Pišekova je počela rat sa svekrom Vitorom Ristovićem, poznatijim kao Miša Grof. On ju je optužio da je u Beogradu bila ne zbog 40-dnevnog pomena Vidoju, već samo da bi došla do novca za kuću.

Svađa sa svekrom

"Nikolina je jedna bolesna žena. Ta žena je ponovo došla u Beograd samo zbog novca. Došla je da završi kuću, nije ona došla da da pomen, 40 dana mom sinu. Bitno joj je bilo samo da se kuća na kojoj su radili završi. Pričala je da bi Vidoje samo to želio najviše na svijetu. Pokušavao sam da joj objasnim i kažem: 'Nikolina, sin mi se nije ohladio, zvanična obdukcija nije stigla, a ti bi novac za kuću! Ta kuća za koju si ti insistirala da se završi, ona ga je ubila.' Ona traži sveske u kojima je vodio evidenciju. Hoće da ima uvid u sve. Bitno je samo da se troši, kakve veze ima što je Vidoje umro. Prva Vidojeva supruga Lana je čarolija od žene. Dolazi da me obilazi, a Nikolina je samo vuče za rukav da joj pravi društvo. Šta drugo da radi ovdje kad dođe u Beograd", izjavio je Ristović za Kurir 2022.