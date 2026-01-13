Neto zarade članova Vlade Crne Gore za decembar 2025.godine kretale su se od 926 do 3.512 eura, a najveću platu primio je zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Mirko Đuković, koji je prošlog mjeseca zaradio 3.512,35 eura.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Odmah iza njega, slijedi specijalni kontrolor za nacionalnu bezbjednost (ANB) Predrag Burić sa zaradom od 2.076,50 eura, kao i potpredsjednici Vlade Ervin Ibrahimović sa 2.062,39 i Budimira Aleksića sa 2.055,70 eura.

Obojica potpredsjednika Vlade primaju veću platu od svog nadređenog, odnosno premijera Milojka Spajića, koji je u decembru primio 2.048,35 eura, dok je njegova šefica kabineta Tanja Musterović zaradila 1.595,08 eura. Nik Đelošaj potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja zaradio je 1.977,44 eura, dok je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić, primio je 1.860,07 eura, a potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica 1.871,81 eura. Generalni sekretar Vlade Dragoljub Nikolić, primio je 1.726,16 eura, pišu Vijesti.

Za 33 savjetnika unutar Vlade prošlog mjeseca je izdvojeno 44.930,92 eura, a njihova plata se kretala u rasponu između 1.218,4 i 1.623,84 eura koliko je primio glavni savjetnik premijera Branko Krvavac, dok je druga savjetnica premijera, koja je ujedno rukovoditeljka Službe za odnose sa javnošću Jovana Bojović primila 1.610,45 eura.