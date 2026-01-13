Neto zarade članova Vlade Crne Gore za decembar 2025.godine kretale su se od 926 do 3.512 eura, a najveću platu primio je zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Mirko Đuković, koji je prošlog mjeseca zaradio 3.512,35 eura.
Odmah iza njega, slijedi specijalni kontrolor za nacionalnu bezbjednost (ANB) Predrag Burić sa zaradom od 2.076,50 eura, kao i potpredsjednici Vlade Ervin Ibrahimović sa 2.062,39 i Budimira Aleksića sa 2.055,70 eura.
Obojica potpredsjednika Vlade primaju veću platu od svog nadređenog, odnosno premijera Milojka Spajića, koji je u decembru primio 2.048,35 eura, dok je njegova šefica kabineta Tanja Musterović zaradila 1.595,08 eura. Nik Đelošaj potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja zaradio je 1.977,44 eura, dok je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić, primio je 1.860,07 eura, a potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica 1.871,81 eura. Generalni sekretar Vlade Dragoljub Nikolić, primio je 1.726,16 eura, pišu Vijesti.
Za 33 savjetnika unutar Vlade prošlog mjeseca je izdvojeno 44.930,92 eura, a njihova plata se kretala u rasponu između 1.218,4 i 1.623,84 eura koliko je primio glavni savjetnik premijera Branko Krvavac, dok je druga savjetnica premijera, koja je ujedno rukovoditeljka Službe za odnose sa javnošću Jovana Bojović primila 1.610,45 eura.