U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u 16:40 na magistralnom putu Bar – Sutomore u naselju Šušanj, povrijeđen je A.Đ. (16) iz Bara, piše Bar info.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

“Do nezgode je došlo usljed kontakta automobila marke ‘Audi Q7’ kojim je upravljao Baranin G.M. (56) i motocikla marke ‘Benelli’ kojeg je vozio A.Đ”, saopšteno je Radio Baru i Bar Infu iz policije.

Tinejdžer je vozilom Hitne medicinske pomoći transportovan na ljekarsko zbrinjavanje u Opštoj bolnici Bar.

Saobraćaj se na toj dionici puta odvija jednom trakom naizmjenično.