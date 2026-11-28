Poznato je osam ekipa koje su se kvalifikovale za Svjetsko prvenstvo u košarci 2027. Hrvatska, Poljska i Francuska su posljednje izborile "vizu"

Izvor: FOT. TOMASZ SOKOLOWSKI / 058SPORT.PL / imago sportfotodienst / Profimedia

Poznato je osam reprezentacija koje će učestvovati na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine. To su domaćin Katar, Turska, Kanada, Australija, Hrvatska, Njemačka, Francuska i Poljska.

Mundobasket će se održati od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine, uz učešće 32 ekipe, a Srbija ovog vikenda igra jako važan meč u sklopu kvalifikacija, protiv Italije u hali "Pionir".

Hrvatska, Poljska i Francuska dočekali vikend sa "vizom"

Košarkaška reprezentacija Hrvatske učestvovaće poslije 13 godina na Svjetskom prvenstvu, nakon što se u petak uveče pobjedom u gostima nad Poljskom rezultatom 80:69 u meču grupe K plasirala na Mundobasket.

Najefikasniji u reprezentaciji Hrvatske bio je Danko Branković sa 17 poena, dok je Luka Božić postigao 13. U selekciji Poljske istakao se Džerik Harding sa 19 poena, a Mateuš Ponitka je ubacio 18. Uprkos porazu, i Poljaci su prošli na Mundobasket, kao i Njemačka u istoj Grupi K, nakon pobjede protiv Letonije u gostima, 78:76, uz 25 poena sjajnog strelca Andresa Obsta. Podsetimo, Nemci će braniti titulu prvaka svijeta, a u istoj grupi kvalifikacionoj grupi su bez plasmana ostali Letonija, Izrael i Holandija.

Uz Hrvatsku, Poljsku i Njemačku, košarkaši Francuske takođe su se plasirali na Svjetsko prvenstvo jer su savladali u gostima Estoniju rezultatom 81:73 u grupi L, uz 19 poena Silvana Fransiska, eksplozivnog plejmejkera Panatinaikosa. U toj grupi je i dalje sve potpuno otvoreno kada su u pitanju ostali učesnici.







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(Tačno/MONDO)