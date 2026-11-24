Evroliga ima ideju o uvođenju Ljetnje lige, takmičenja koje već postoji u NBA ligi i moglo bi da počne već od naredne godine.

Izvor: MN Press

Evroliga ima ideju o proširenju lige na 24 tima i to bi moglo da se dogodi naredne godine. Nije to jedina ideja o kojoj se razmatra. Od naredne sezone mogla bi da se uvede i Ljetnja liga prenosi "Jurohups".

Plan je da se Letnja liga organizuje u Evropi i da bude pandan Ljetnjoj ligi koja se organizuje u Americi. Ideja je da na istom mjestu okupi ljude iz sveta košarke i omogući priliku da se vide neki novi talenti. Više o tome znaće se posle sastanka deoničara koji je zakazan za 30. novembar.

Vidi opis Evroliga pravi veliku promjenu: Uvodi Ljetnju ligu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Ideja je da učestvuje šest timova i da se tako pojača važnost internacionalaca u godinama koje dolaze. Trajalo bi oko 10 dana, okupili bi se igrači i treneri iz Evrolige i Evrokupa, kao i američki univerziteti i košarkaški programi iz Afrike i Azije. Cilj je da postane mjesto sastanaka za košarkaške talente, trenere, profesionalce i da se radi na razvoju igrača, skautingu i razmjeni ideja", stoji u tekstu.

Ideja je da se prvo organizuje jedan takav događaj, sa namjerom da to postane događaj na duge staze.