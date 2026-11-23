Petar Popović poručuje da će ekipa učiniti sve da ostvari što bolji rezultat.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Košarkašku reprezentaciju Crne Gore očekuju dva meča u novembarskom “prozoru” za Svjetsko prvenstvo – naša selekcija u četvrtak (19) dočekuje Španiju, a onda tri dana kasnije u Rigi gostuje Ukrajini.

Uoči tih mečeva ekipa Zvezdana Mitrovića je oslabljena, a selektor neće moći da računa na povrijeđene Igora Drobnjaka, Jogija Ferela, Aleksu Ilića i Danila Ivanovića.

Na spisku selektora je Petar Popović, koji poručuje da će Crna Gora na ovim mečevima pružiti maksimum.

Petar Popović je ponovo u selekciji, a iako bez kluba trenutno, spreman je da pomogne.

“Nalazimo se u sastavu u kojem se nalazimo, onako sa nekim problemima, ali mislim da je cilj ono što je bio od početka novog ciklusa, da budemo na sto odsto svojih mogućnosti, da damo sve što je do nas. Ono što nas je uvijek krasilo je ta neka hemija i da svi momci daju sve od sebe. Igramo prvu utakmicu protiv Španije. Znamo što je trend u njihovoj ligi, vidimo da maltene svaka ekipa igra utakmice na sto poena. Znamo da će to biti zahtjevno taktički i pogotovo fizički. Ali, kao što sam rekao, da damo sve od sebe, probamo da izvučemo maksimum i to je to”, kazao je Popović.

Dugogodišnji reprezentativac trenutno je bez kluba i čeka da se tokom sezone eventualno pojavi neka opcija.

“Osjećam se dobro. Fizički nemam nikakvih zdravstvenih problema. Ali opet, trening je jedno, a utakmice drugo. Mislim da u našoj ekipi nisam jedini koji je bez utakmica. Tako da moraćemo svi da se potrudimo i da izvučemo ono najbolje iz nas. Već na treninzima ćemo ovako vidjeti u kakvoj smo formi. Sigurno da biti dugo bez utakmica nije prijatno i da nije neki najbolji momenat, ali tako je kako je, ne može se iz svoje kože. Kad smo kod toga, iskoristio bih priliku da zahvalim i direktoru i selektoru što su me uvrstili na spisak. Koliko god sam tu, nekih deset plus godina, kroz razgovor sa direktorom sam vidio da se kod njega podrazumijeva da sam tu. Tokom godina sam naučio da se ništa ne podrazumijeva i stvarno cijenim taj gest što ću biti sa reprezentacijom. Potrudiću se da pomognem koliko mogu”, naglasio je Popović.