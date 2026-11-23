Nakon intenzivne potrage, ronioci Regionalnog ronilačkog centra Bijela pronašli su tijelo Stanka Pajovića na dubini od četiri metra u kanalu na Skadarskom jezeru.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Ronioci Regionalnog ronilačkog centra Bijela pronašli su tijelo nestalog ribolovca Stanka Pajovića na dubini od četiri metra u kanalu na Skadarskom jezeru, saopštio je CdM-u Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela.

“Nakon dobijenog zahtjeva za angažovanje, naš tim je upućen na užu lokaciju određenu na osnovu informacija prikupljenih tokom dosadašnje potrage. Podvodna pretraga odvijala se na nepristupačnom terenu, uz nultu vidljivost, zbog čega su ronioci teren pretraživali isključivo dodirom. Takvi uslovi zahtijevali su izuzetnu opreznost i sistematičan pregled prostora, tokom kojeg je tijelo pronađeno”, kazao je Mijajlović.

Za Pajovićem se tragalo od juče a u pretragu su se uključili i vatrogasci podgoričke Službe zaštite i spašavanja.