Penzioneri iz Bijelog Polja i Rožaja najavili su protest sjutra u 11 časova ispred nadležnog ministarstva, nezadovoljni odlukom o rukovodstvu njihovog pokreta.

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Penzioneri sa sjevera Crne Gore će sjutra protestvovati ispred pred Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, zbog, kako navode, nezakonitog rješenja, koje je ovo ministarstvo na čelu sa ministrom Ernadom Suljevićem donijelo na štetu penzionera sa sjevera, kazali su u svom saopštenju iz Pokreta penzionera Bijelog Polja i Rožaja.

Kako navode, cilj pomenutog ministra je bio, da nezakonito smijeni rukovodstvo Pokreta penzionera Crne Gore sa sjevera i na njihovo mjesto postavi njemu bliske ljude iz Podgorice i Nikšića i na taj način zaustavi sve veće nezadovoljstvo i proteste penzionera sa sjevera.

Iz Pokreta penzionera iz Bijelog Polja i Rožaja su pozvali sve penzionere da im se sjutra u 11h pridruže ispred ovog ministarstva, gdje će ujedno najaviti nove proteste penzionera sa sjevera Crne Gore, koji će se održati u Bijelom Polju i Rožajama.

Ističu da ne smiju da dozvole da ih niko tretira kao gradjane trećeg reda i da im ugrožava njihova prva i samo masovnim izlaskom na ulice je jedini način da se izbore za prava svih penzionera u Crnoj Gori.