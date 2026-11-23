Njegova odbrana traži objašnjenje zbog gotovo devetomjesečnog čekanja, ukazujući na zakonske rokove za odlučivanje.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Viši sud u Podgorici ni nakon gotovo devet mjeseci od kontrole optužnice protiv bivšeg viceguvernera Centralne banke Velibora Miloševića i još 10 osoba nije donijelo odluku da li dokazi Specijalnog tužilaštva u predmetu ,,Krediti“ pružaju dovoljno osnovane sumnje da se ovaj akt tužilaštva potvrdi, vrati na dopunu istrage ili pak obustavi postupak, piše "Pobjeda".

Miloševićev branilac, avokat Nikola Laković traži da sud objasni zbog čega odluka još nije donešena, podsjećajući da će se u januaru navršiti osam godina od spektakularnog hapšenja njegovog branjenika.

On podsjeća da Zakonik o krivičnom postupku za donošenje rješenja o potvrđivanju optužnice predviđa rok od osam dana, odnosno 15 dana u složenim predmetima, ako sud ne donese neku drugu zakonom predviđenu odluku.

“Koje su procesne okolnosti dovele do devetomjesečnog čekanja i da li je nakon februarskog ročišta preduzimano nešto što utiče na odlučivanje, pitanja su na koja odgovor treba da pruži Viši sud”, smatra advokat Laković.

Pored Miloševića na optužnici su Mladen Dašić, Miodrag Knežević, Tomica Knežević, Tomislav Knežević, Andrija Knežević, Vuk Dragašević, Svetlana Mijatović, Andrej Koneneko, Ekatarina Perovna Konanenko i Ekatarina Konaneko.

Status svjedoka saradnika u ovom predmetu imaju bivši generalni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić i Vlatko Rašović.

Nekadašnji viceguverner je na ročištu za kontrolu optužnice održanom 25. februara pred sudijom i predsjednikom Zoranom Radovićem ustvrdio da su neosnovane optužbe SDT-a da je nekadašnjeg vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića upozoravao na kontrole banaka u njegovom vlasništvu, uticao na kontrolore i izvještavanje i prikrivao stvarno stanje.

Milošević je još tada saopštio da je odbio ponudu da postane svjedok saradnik u ovom predmetu, uprkos, kako je kazao, pritiscima Specijalnog tužilaštva na čijem čelu je tada bio Milivoje Katnić.

Milošević i ostali optuženi su u februaru zatražili obustavu postupka jer nema dokaza o postojanju kriminalne organizacije niti o umišljaju optuženih, te da su konstrukcije o utaji poreza i pranju novca zasnovane na pravno neodrživom tumačenju da kredit predstavlja oporezivi prihod.

Problematizovali su i to što se Duško Knežević i dalje navodi kao organizator kriminalne grupe, iako je Viši sud u Podgorici u septembru prošle godine odbacio optužnicu protiv njega, nakon što ga Velika Britanija nije izručila Crnoj Gori za postupanje u ovom predmetu.

Advokat Laković je ukazao da odbrana Miloševića sudu nije ponudila samo poricanje optužbi SDT-a već je vanraspravnom vijeću Višeg suda dostavila 23 numerisana priloga, među kojima su službena prepiska, dokumentacija o kontrolama, zapisnik o saslušanju i izvodi iz javnih objava.