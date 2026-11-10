Nikola Jokić i Džamal Marej insistirali su na tome da igraju za Denver poslije neprospavane noći. Trener Dejvid Adelman ih pozivao na razum, ali svi saigrači su ih slijedili bez pitanja.

Izvor: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia

Nikola Jokić i Džamal Marej dali su sve što su imali u meču protiv Hjustona (100:110) prošle noći, ali sami nisu mogli. Nagetsi su izgubili poslije dramatičnog puta iz Meksiko Sitija, koji je trajao za neke najduže u karijeri. Iscrpljeni od sjedenja čak šest sati u avionu koji nije poletio, u nedjelju u zoru vratili su se u hotel u Meksiku, a u ponedjeljak uveče po američkom vremenu već su bili u Teksasu, u gradu udaljenom čak 1.700 kilometara.

Kada su krenuli nazad za Ameriku iz Meksika, Denver je saopštio da je neizvjestan nastup čitave startne petorke zbog sitnih povreda i bolova od takve agonije u Meksiko Sitiju. Ipak, lideri ekipe Jokić i Marej preuzeli su odgovornost i insistirali da igraju. I igrali su, čak po 39 minuta, više nego što su mogli da stoje na nogama.

"Bilo je nemoguće ne razmišljati o našim momcima koji su igrali najviše minuta, morali smo da pokušamo da ih zaštitimo što je više moguće", rekao je poslije meča trener Dejvid Adelman. "Sagledali smo šta nas čeka u narednih nekoliko dana. Smatrao sam da bi, radi mentalnog zdravlja svih nas, koje utiče i na fizičko, bilo pošteno da sačekamo šuterski trening i vidimo u kakvom su stanju. Znam da sam se ja osjećao prebijeno kada sam se probudio u ponedjeljak, pa sam pretpostavio da je i njima tako", dodao je on.

Krilni centar Eron Gordon odigrao je zabrinjavajuće loše i dekoncentrisano u ključnim trenucima. Jokić je u jednom trenutku viknuo na njega jer nije prenio loptu na protivničku polovinu za predviđenih osam sekundi.

"Imamo momke u ovom timu koji vole da se bore. Imamo igrače koji vole izazove. Imamo momke koji ne odustaju. Zato nismo htjeli da idemo linijom manjeg otpora. Ako igra jedan, igramo svi", rekao je on.

Trener poslao ekipi poruku u hotelu

Kada je ekipa Denvera u nedjelju uveče stigla u hotel u Hjustonu, trener Dejvid Adelman poslao je poruku čitavom timu. "Napisao sam im da mislim da bi trebalo iskreno da porazgovaraju sami sa sobom i da vide kako su, fizički i mentalno", rekao je Adelman dan kasnije.

Kristijan Braun je rekao u ime tima da nikome nije palo na pamet da odmori.

"Mislim da niko nije ni trepnuo na tu poruku. Znam da se Džamal prvi javio, a svi su nekako slijedili njegov primjer. Mislim da niko od te petorice ili šestorice u grupi nije ni pomislio da ne igra. Znali smo da je ovo važna utakmica. Znamo gdje se nalazimo na tabeli... Razumijemo važnost ovog meča i htjeli smo da vidimo gdje smo u odnosu na ostale", kazao je Amerikanac za "Denver Post".

I Adelman i uprava Denvera željeli su da se postaraju da starterima i 37-godišnjem Derozanu ponude priliku da odmore u Hjustonu. Još jedan veliki meč ih čeka u srijedu u Memfisu, gdje su Grizlisi furiozno započeli sezonu. Ipak, igrači su bili neumoljivi. Adelman je želio da prođu kroz jutarnju rutinu nakon dobrog sna. Tek tada su mogli da potvrde da se osjećaju dovoljno dobro da istrče na parket.

U Denveru ne pamte takvu agoniju

Mnogi u Denver Nagetsima ne pamte da su se toliko namučili na putovanju sa ekipom. Podsjetimo, Jokić i saigrači isprva je trebalo da odu iz Meksiko Sitija istim avionom kojim su i stigli, ali su iz mnogima nejasnih razloga poslati u avion kojim su dva dana ranije u Meksiko došli njihovi protivnici, Indijana Pejsersi.

Oko 21 čas, Nagetsi su se ukrcali u avion i tada je otkriven mehanički kvar. Ekipa Denvera je čekala u kabini, gledajući kako avion sa igračima Pejsersa uzlijeće i odlazi, a sati su prolazili u kojima se njihov nije pomjerio ni milimetar. Skoro svi igrači i treneri su ostali budni, družili se, čekajući da zaspe u vazduhu, nadajući se nekim informacijama. Nije ih bilo. U međuvremenu, klupski koordinatori putovanja počeli su da okreću telefone da bi obezbijedili hotelske sobe za hitne slučajeve.

"Mislim da su, iskreno, odradili sjajan posao brinući se o nama i osiguravajući da imamo sve što nam treba. Mislim da su ekonomi i medijski radnici zapravo podnijeli najveći teret tog haosa", kazao je Braun.

Jedan problem je vodio drugom. Vrata aviona su se zaglavila nakon otprilike pet sati čekanja, dok je mijenjan dio kako bi se popravio prvobitni kvar. Postalo je jasno da je jedina opcija za Denver povratak u hotel i novi pokušaj u nedjelju. Svi su se iskrcali, ušli u čarter autobuse i krenuli na jednosatnu vožnju nazad u grad. Nekoliko njih je reklo da im se spavanje svelo na period od pola 6 ujutru do malo prije podneva.

"Znam samo da je sunce već bilo izašlo. Onda smo imali branč, a negdje u to vrijeme je i naš novi avion sletio. I tako, napustili smo sjajni Meksiko i ušli u avion. Sletjeli smo u Teksas. Prošli carinu. Bilo je to baš specifično iskustvo. Odlična stvar u cijeloj priči je što smo dobili utakmicu u Meksiko Sitiju, pa sam se barem zbog toga osjećao dobro. A grad je nevjerovatan. Ovo je jednostavno bila jako teška logistička situacija", rekao je trener Adelman.

Jokića pitali zašto je uopšte igrao

"Na kraju krajeva, plaćeni smo da igramo. Mislim da se to pitanje uopšte ni ne postavlja", kazao je Jokić u ponedjeljak poslije poraza od Hjustona.

Agonija koju su Nagetsi prošli u Meksiko Sitiju nikome nije služila kao opravdanje za to što su pali na skor 5-1 i na katastrofalnih 1-4 protiv timova koji imaju pozitivni odnos pobjeda i poraza. Ostatak tima mimo Mareja i Jokića ubacio je čak 37 od ukupno 100 poena, uz katastrofalan šut 12/39. Lišeni bilo kakve pomoći, Jokić i Marej nisu mogli više. Biće ovo još jedna duga sezona za njih dvojicu i trenutno se ne nazire da bi mogla da se završi napadom na titulu. Dok Nikoli, najboljem košarkašu svijeta, u Koloradu prolaze najbolje igračke godine.

(MONDO)