Đoel Para je istakao da sudije nisu krive za poraz Barselone, već da su igrači sami prestali da igraju.

Izvor: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda je poslije produžetka pobijedila Barselonu na njenom terenu! Jedan od najboljih u domaćem timu je bio Đoel Para, koji je za 30 minuta postigao 20 poena i sedam skokova. A poslije meča je Para bio vidno nezadovoljan igrom svog tima, a posebno je istakao i nepoštovanje arbitara prema ekipi Barselone.

"Sad, kada su se utisci malo slegli, mogu da ponovim ono što smo rekli u svlačionici. Ako mislimo da smo u ovom meču izgubili zbog sudija, pravimo veliku grešku. Smatram da su sudije svojim odlukama pokazale nepoštovanje prema nama, a ovo nije prvi put ove sezone da nam se to dešava", rekao je posle meča.

Joel Parra habla claro tras salir expulsado ante Estrella Roja️ "Si creemos que hemos perdido por los árbitros, cometemos un grave error. Nos han faltado al respeto y no es la primera vez, pero en el último cuarto hemos dejado de jugar, tanto en ataque como en defensa" https://t.co/1alaYHKqdG — Alex Molina (@alex30mp)November 20, 2026

Para je još jednom naglasio da, iako je nezadovoljan tretmanom, nisu sudije te koje su "uništile" Barselonu. Tim je sam stao kad je bilo najvažnije. "Međutim, ako poslije ovog meča napustimo dvoranu i mislimo da smo izgubili zbog sudija, pravimo veliku grešku koja može da utiče na našu budućnost. U posljednjoj četvrtini smo prestali da igramo i u napadu i u odbrani i mislim da je to naša velika greška."

"Kasnije možemo da ulazimo u polemiku o tome da li je trebalo da sude taj faul ili ne, ali mislim da moramo da budemo svjesni da na kraju utakmice jednostavno nismo igrali", zaključio je Para.