Advokat Snežana Dunjić izjavila je da je pokrenuta inicijativa da se Vladimir i Miljana Kecmanović liše roditeljskog prava jer i dalje zakonski odlučuju o liječenju dječaka ubice.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Advokat Snežana Dunjić ocijenila je da je potpuno nelogično da roditelji dječaka ubice i dalje odlučuju o njegovom liječenju i dodala da je pokrenuta inicijativa da se roditelji dječaka ubice liše roditeljskog prava.



"Formalno-pravno, oni su još uvijek njegovi zakonski zastupnici kao maloljetnog lica i oni odlučuju o svim daljim koracima", rekla je Dunjić u emisiji "Uranak" na K1 televiziji.



Na pitanje kako je moguće da Vladimir i Miljana Kecmanović, nakon prvostepenih osuđujućih presuda, i dalje imaju pravo da zakonski zastupaju sina i odlučuju o njegovom liječenju, rekla je da oni još uvijek nisu lišeni roditeljskog prava.



"Mi smo u nekoliko navrata isticali tu potrebu. Potpuno je životno i zakonski nelogično da oni i dalje imaju roditeljsko pravo, imajući u vidu da je u postupku utvrđeno da su zanemarivali dijete i da je bilo izloženo, prije svega, emocionalnom nasilju", rekla je Dunjić.

Vidi opis Evo zašto se žuri sa oduzimanjem roditeljskog prava Kecmanovićima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 20 / 20





Dodala je i da postoji mogućnost da im se roditeljsko pravo privremeno oduzme.



"Pokrenuli smo pitanje potrebe donošenja privremene mjere, imajući u vidu da sam postupak lišenja roditeljskog prava može da traje određeno vrijeme i da može da se dogodi da ne bude okončan prije nego što maloljetnik postane punoljetan. Postoji opcija da se donese privremena mjera kojom bi roditelji bili potpuno ili djelimično lišeni roditeljskog prava do donošenja konačne presude", rekla je ona.



Na pitanje ko bi, ukoliko dođe do oduzimanja roditeljskog prava i određivanja staratelja, odlučivao o daljem smještaju i liječenju maloljetnika, objasnila je da je riječ o postupku u kojem učestvuju nadležne institucije.



Rekla je i da kada dječak naredne godine postane punoljetan, postoji mogućnost njegovog daljeg zbrinjavanja u zdravstvenoj ustanovi za odrasle.



"Svakako će odluke o njegovom daljem institucionalnom i medicinskom zbrinjavanju donositi postupajući ljekari. Postoji opcija da on bude zbrinut u nekoj bolnici za odrasle. Način medicinskog zbrinjavanja zavisiće od mišljenja ljekara", rekla je Dunjić.



Advokat Zora Dobričanin Nikodinović, koja zastupa porodice djece ubijene u školi "Vladislav Ribnikar" da roditelji žrtava strahuju da bi maloljetnik koji je počinio zločin, mogao da bude izmješten sa Klinike za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu i premješten na drugu lokaciju.



Ona je rekla da su porodice tražile odgovore i garancije da maloljetnik neće ostati bez odgovarajućeg nadzora, kao i da su se smirili kada su dobili uvjeravanja da će on sigurno biti na bezbjednom i da ne može da se desi da nestane u transportu.



Istakla je da je pitanje daljeg smještaja dječaka koji je počinio masovno ubistvo u "Ribnikaru" tema koja uznemirava ne samo porodice žrtava već i širu javnost.



"Ja ne mogu da odem ni do prodavnice, ni u samoposlugu, a da me ljudi ne pitaju šta će biti sa ovim malim koji je ubio djecu u 'Ribnikaru'. Posebno posle ovakvih informacija koje stravično uznemiravaju roditelje ubijene djece", rekla je ona i istakla da je važno da nadležne institucije daju odgovore o tome šta će se dalje dešavati i da se odluke donose u skladu sa zakonom.