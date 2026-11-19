Srpski košarkaš Nikola Jović dijeli utiske o igri u Majamiju i važnosti odbrane za dobijanje više minuta.

Izvor: Screenshot/Youtube/@TobinShow

Srpski košarkaš Nikola Jović dobija priliku u Majamiju, ali nema sumnje da bi želio više minuta na NBA parketu. U trijumfu svog tima nad Milvokijem Jović je igrao 14 minuta - u drugoj i posljednjoj četvrtini - i za to vrijeme je postigao četiri poena, isto toliko asistencija i jedan skok. Poslije meča iznio je utiske.

Tajler Hiro, Džejmi Hakez Džunior, Kel'el Ver i Kasparas Jakucionis nekada su nosili dres Majamija, a sad su se našli na drugoj strani terena: "Bilo je zabavno, zaista. Nedostaju mi ti momci. Svi su sjajni ljudi - Tajler, Džejmi, Kel'el i Kasparas. Kao što sam rekao, nije sve u košarci. Ponekad stvari nemaju veze sa košarkom. Oni su sjajni ljudi i van terena i mislim da mi upravo to najviše nedostaje. Bilo je lijepo ponovo ih vidjeti, ali i takmičiti se protiv njih."

Odnos Tajlera i Adebaja je naširoko poznat u NBA ligi, a medijima nije promaklo da Srbina pitaju i za taj detalj. "Mislim da je to jednostavno takmičarski duh. Ne vidim ništa loše u tome da budeš potpuno usredsređen na utakmicu i da neke stvari doživljavaš lično. To važi za obje strane, ne samo za Bama ili Tajlera. To je sasvim normalno. Dvojica igrača su se borila za ulogu glavnog čovjeka u istom timu, a sada su na različitim stranama. Takve stvari viđamo svuda. Pogledajte šta se dešava u Bostonu. Uobičajeno je da glavni igrači ne moraju nužno da se vole. To je jednostavno dio takmičenja. Uvijek želiš da budeš najbolji. Njih dvojica su stalno pokušavala da budu najbolji igrači u ekipi. Ne bih rekao da su se svađali, ali obojica su željela tu ulogu. Ne mora sve uvijek da bude idealno."

"Moram da budem dobar u odbrani"

Novinare je posebno zanimala igra Nikole Jovića, pošto u šuterskom smislu nije bio sjajan, u odbrani je morao da da maksimum. "Moram da budem dobar u odbrani ako želim da dobijem više minuta. To je sve. Nisam previše razmišljao, samo sam igrao. Vidio sam da Tajler ide ka košu i da misli da je potpuno sam, pa sam ga izblokirao. Simone je bio slobodan na drugoj strani i dodao sam mu loptu. Ništa komplikovano."

"Osjećam se prilično sigurno. Mislim da mogu da čuvam igrače od pozicije 'jedan' do 'pet' i zaista sam zadovoljan kako se snalazim u tome."

Majami nije sjajno startovao, vezao je četiri poraza, ali je zato u posljednjih nekoliko mečeva više nego ubjedljiv. Hitsi su vezali šest pobeda i poslije 15 utakmica zauzimaju četvrto mjesto Istočne konferencije sa skorom 9-6.

"Zapravo, ništa se nije promijenilo. Mislim da je upravo to sjajno kod ove grupe. Kada smo izgubili prve tri utakmice, kao i kada smo poraženi u Los Anđelesu od Lejkersa, a svi su nas kritikovali i govorili loše stvari o nama, atmosfera u svlačionici bila je ista. Mislim da je to odlika ekipe koja ima iskusne igrače koji znaju šta je potrebno da bi se pobjeđivalo. Samo su nastavili da se smiju i rade. Kao da su znali da će ekipa u jednom trenutku pronaći pravi ritam i početi da igra dobro", zaključio je Nikola Jović.