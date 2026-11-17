Rok za izradu izradu Glavnog projekta je 210 dana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je saopštilo da je, u okviru projekta ”Enhancing School Infrastructure in Montenegro”, koji se finansira iz EIB granta, potpisan ugovor za pružanje usluga izrade tehničke dokumentacije - Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju nove osnovne škole u Podgorici, površine 10.000 kvadrata, na urbanističkoj parceli UP 30, u zahvatu DUP-a „Konik Stari Aerodrom - faza III“.

Nakon uspješno sprovedenog tenderskog postupka od strane Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), ugovor je dodijeljen konzorcijumu koji predvodi kompanija „Institut za građevinarstvo“ iz Podgorice. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga iznosi 189.500 dolara, bez PDV-a, pišu Vijesti.

Savremeni objekat, kako je saopšteno, projektuje se po inovativnom klasterskom modelu koji obezbjeđuje visoke standarde u organizaciji nastave i boravka učenika.

"Izrada tehničke dokumentacije predstavlja ključni korak ka stvaranju modernog, kvalitetnog i bezbjednog ambijenta za obrazovanje djece na Starom Aerodromu, čime se stvaraju uslovi za dugoročno rješavanje potreba", piše u saopštenju.

Rok za izradu izradu Glavnog projekta je 210 dana, prenose Vijesti.