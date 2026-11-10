Luka Dončić je proglašen za igrača sedmice u NBA ligi, bilježeći 45 poena po utakmici. Saznajte više o njegovim impresivnim statistikama.

Izvor: Screenshot/YouTube/@LakersNation

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić (27) proglašen je za igrača sedmice Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaši Lejkersa su prošle sedmice u NBA ligi ostvarili tri pobjede na tri utakmice. Dončić je u tom periodu prosječno bilježio 45 poena, 8,3 asistencije, sedam skokova i 1,3 ukradene lopte po meču. Slovenački reprezentativac je 20. put u karijeri izabran za igrača sedmice u NBA ligi, a peti put kao košarkaš LA Lejkersa.

Dončić ove sezone prosječno postiže po 40,1 poen uz 7,8 skokova i 7,7 asistencija. Nedeljni prosjek od 45 poena po utakmici ostvario je ubacivši 42 poena protiv Majamija, 40 protiv Sakramenta i čak 53 poena protiv Portlanda u subotu.

I Avdija među nominovanima

Nominovani za igrača sedmice na Zapadu bili su i Deni Avdija (Portland), Lamelo Bol (Minesota), Stefen Kari (Golden Stejt), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma), Viktor Vembanjama (San Antonio) i Ostin Rivs (LA Lejkersi).

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u prošloj nedelji proglašen je košarkaš Njujorka Džejlen Branson. On je imao prosjek od 27,7 poena, 6,3 asistencije i 3,3 skoka po utakmici.

Košarkaši Njujorka su prošle sedmice upisali tri pobjede na tri meča.

Kandidati za igrača nedelje na Istoku bili su i Nikil Aleksander-Voker (Atlanta), Janis Adetokumbo i Klej Tompson (Majami), Džejlen Braun (Filadelfija) i Karl-Entoni Tauns (Njujork).







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(Tačno/MONDO)