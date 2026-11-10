"Nemam lijepo mišljenje o tome": Snajku Dragane Mirković napali da ulazi u rijaliti, ona bijesno odgovorila

Melani Dimitrijević, snajka Dragane Mirković, demantuje glasine o ulasku u rijaliti i dijeli svoje misli o tome.

Izvor: Instagram printscreen/marko_vnm

Folk pjevačica Dragana Mirković prošle godine postala je baka, kad je njena snajka Melani Dimitrijević na svijet donijela ćerkicu Kseniju. Melani je jedno vrijeme bila aktivna na društvenim mrežama, a posle udaje za Draganinog sina Marka Bijelića obrisala je iste.

O Draganinoj snajki se i te kako pričalo i pisalo, a sa svekrvom je u više navrata putovala po svijetu - Emirati, Italija, Alpi itd, dok se o zahlađivanju odnosa njenog supruga Marka i njegovog oca Tonija naširoko priča.

Prije izvjesnog vremena pojavile su se informacije da je, prije romanse sa sinom pevačice, Melani bila na kastingu za ulazak u rijaliti.

Melani Dimitrijević se tad oglasila i otkrila svoju stranu priče.

"Ljudi, prekinite da me pitate da li ulazim u Zadrugu, naravno da ne ulazim tamo, pošto nemam lijepo mišljenje o tome da djevojke ulaze u rijaliti, pogotovo one kojima to apsolutno nije potrebno. Otišla sam na žurku sa društvom i to je to! Iskulirajte se malo", navela je Melani tom prilikom.

Dragana je, inače, otvorila dušu o naslednici, te istakla koliko se vezala za nju.

"Ja se otopim kad pomislim na nju. Najiskrenije, ona je takav jedan slatkiš, sasvim je normalno da je svakome ćerka ili unuka najbolja, najdraža, pa tako i meni", rekla je prvo Dragana Mirković, pa je nastavila:

"Stvarno je medena, počela je da pruža rukice prema meni kad me vidi, da se smije, onako jedva čeka da je uzmem. Ma, fantastična je, stvarno!"

Izvor: Blic / MONDO