Otpuštanja radnika u Glavnom gradu zbog primjene Euro modela neće biti, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, navodeći da, naprotiv, postoji potreba za dodatnim zapošljavanjem.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pozvao je arhitekte, prostorne planere, inspektore, komunalne policajce i vozače da se jave za posao. On je za TVCG takođe najavio je skori početak radova na podzemnoj garaži na Trgu Božane Vučinić sa oko 300 mjesta, oko 400 parking mjesta kod istočne tribine Gradskog stadiona, kao i najmanje dvije etaže garaže ispod centralnog gradskog trga sa oko 700 mjesta, javlja RTCG.

Budžet Glavnog grada za ovu godinu biće istorijski i, prema projekcijama, iznosiće 183,3 miliona eura, a jedna od prvih stavki biće povećanje zarada za oko 4.200 zaposlenih u sistemu Glavnog grada, kazao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović gostujući u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore.

On je poručio i da primjena Euro modela neće dovesti do otpuštanja radnika, niti do povećanja cijena gradskog prevoza, dok očekuje da voda naredne godine bude jeftinija.

“Budžet Glavnog grada ove godine će biti istorijski, dakle 183,3 miliona eura, to je neka projekcija. Prva i osnovna stavka koja je u tom budžetu jeste da moramo obezbijediti povećanje zarada za sve zaposlene u sistemu Glavnog grada, a njih je oko 4.200. Dakle, svi će primiti veće plate“, rekao je Mujović.

On je naveo da je budžet Glavnog grada 2022. godine iznosio 106 miliona eura i ocijenio da rast budžeta pokazuje pozitivne efekte programa Evropa sad 1 i Evropa sad 2.

“Šta nam govori povećanje budžeta? Da su prethodna dva ekonomska projekta Evropa sad 1 i Evropa sad 2 imala jako pozitivnu implikaciju na porast gradskog budžeta. Zato što je tim programima smanjena nezaposlenost, povećana fiskalna disciplina, veća naplata poreza, veća naplata svih tih taksi, tako da budžet Glavnog grada raste i sada je pravo vrijeme da idemo korak dalje i da idemo sa Euro modelom“, kazao je Mujović, prenosi RTCG.

Prema njegovim riječima, primjena tog modela neće dovesti do otpuštanja zaposlenih u Glavnom gradu.

“Otpuštanja radnika u Glavnom gradu usljed primjene Euro modela neće biti. Reći ću da u Glavnom gradu imamo potrebu ne da otpuštamo, nego i za dodatnim zaposlenjem u oblastima gdje nam je potrebna stručna ekspertiza. Javno pozivam ljude koji su završili Arhitektonski fakultet, prostorne planere da se jave. Fale nam inspektori u Upravi za inspekcijske poslove, komunalni policajci, vozači u gradskom preduzeću“, rekao je Mujović.

On je kazao i da neće doći do povećanja cijena gradskog prevoza.

“Što se tiče vode, mislim da će za narednu godinu biti jeftinija. Nemamo bojazni da će Glavni grad doći u nezavidnu poziciju zbog primjene tog modela“, zaključio je Mujović.

Gradonačelnik Mujović najavio je skori početak radova na podzemnoj garaži na Trgu Božane Vučinić sa oko 300 mjesta, oko 400 parking mjesta kod istočne tribine Gradskog stadiona, kao i najmanje dvije etaže garaže ispod centralnog gradskog trga sa oko 700 mjesta.

Odluka o podsticanju izgradnje javnih parkinga uz učešće privatnih investitora povučena je iz tehničkih razloga, a očekuje se da već na narednoj sjednici Glavnog grada bude na dnevnom redu, kazao je gradonačelnik Mujović.

“Odluka je povučena iz tehničkih razloga, male pravne finese su ostale nedorečene, to ćemo doraditi, tako da već na narednoj sjednici Glavnog grada očekujem da ta odluka bude na dnevnom redu“, rekao je Mujović.

On je kazao da je problem parkinga u Podgorici veoma izražen i da gradska administracija radi na tome da se taj problem, koliko je moguće, ublaži i da se napravi značajan iskorak.

“Vrlo je blizu početak radova na Trgu Božane Vučinić. Tu će biti podzemna garaža sa nekih 300 mjesta. U toku je tender za izvođače radova za istočnu tribinu Gradskog stadiona i tu će biti nekih 400 parking mjesta. Juče je, sa velikim zadovoljstvom, raspisan javni poziv za rekonstrukciju centralnog gradskog trga, ispod kojeg će biti najmanje dvije etaže garaže, možda i više, sa nekih 700 parking mjesta“, rekao je Mujović.