Dejan Milićević je svojevremeno otkrio da je scena iz jednog Cecinog spota emitovana i na čuvenom CNN-u.

Izvor: printscreen/youtube/Svetlana Ceca Raznatovic

Spot za numeru "Dokaz" Svetlane Cece Ražnatović i dalje slovi za jedno od najupečatljivijih vizuelnih ostvarenja domaće estrade. Pjesma sa kultnog albuma iz 1999. godine munjevito je osvojila publiku, dok je ekranizacija u režiji Dejana Milićevića izazvala podjednako snažne reakcije.

Mračna estetika, dramatična naracija i Cecina transformacija u nemilosrdnu osvetnicu ostavili su dubok trag, a antologijska scena u kojoj pjevačica puca iz vatrenog oružja postala je prepoznatljiv vizuelni pečat cijele numere.

Ceca Dokaz Izvor: YouTube

Milićević je kasnije u razgovoru za medije otkrio i detalj koji malo ko zna - da su kadrovi ove Cecine numere stigli i do svjetske medijske imperije.

"Na CNN-u je bila scena iz mog spota, za pjesmu 'Dokaz', Cecina pjesma. Scena kad ona puca, da. Tad kaže čuvenu riječ onu... Drago mi je da se moje kolege oslanjaju na moj rad. Ja biram osobe za laku saradnju, uvijek", poručio je Milićević za "Blic".

Vidi opis Cecin spot emitovan na CNN-u: Digao ogromnu prašinu, otkrivena jeziva istina o mračnom prilogu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ RTS Ordinacija - Zvanični kanal /printscreen Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube/ RTS Ordinacija - Zvanični kanal /printscreen Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube/ RTS Ordinacija - Zvanični kanal /printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube/ RTS Ordinacija - Zvanični kanal /printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube/ RTS Ordinacija - Zvanični kanal /printscreen Br. slika: 5 5 / 5

Zašto je spot pušten na CNN-u?

Iako se godinama u medijima i u izjavama Dejana Milićevića pominjalo da je spot za "Dokaz“ emitovan na CNN-u kao "primer vrhunske balkanske video-produkcije", pozadina tog emitovanja zapravo je bila političko-društveni kontekst, a ne muzička kritika.

U kontekstu rata i braka sa Arkanom

Spot se pojavio krajem 1999. i početkom 2000. godine, neposredno nakon NATO bombardovanja SRJ, a oko ubistva Željka Ražnatovića Arkana (januar 2000). CNN i drugi zapadni mediji radili su priloge o fenomenu turbo-folka, preplitanju estrade, podzemlja i politike na Balkanu, kao i o samom bračnom paru Ražnatović.

Vidi opis Cecin spot emitovan na CNN-u: Digao ogromnu prašinu, otkrivena jeziva istina o mračnom prilogu Arkan ubistvo Arkan peva u Minimaksoviziji Ceca i Arkan, venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Prostorni Aktivista Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: YouTube/SrbijaForumNet Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: YouTube/RUDAR 7 Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Pricatna arhiva Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: YouTube/Screenshot/Prostorni Aktivista Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Pink tv /printscreen Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: YouTube/MrTex979 Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Simbolika oružja i "militantnog glamura"

Kadrovi u kojima folk zvijezda sa oružjem u rukama puca i glumi fatalnu osvetnicu bili su CNN-u savršena vizuelna ilustracija tadašnje atmosfere u Srbiji, militarizovane pop-kulture i imidža "srpske Madone u sjenci rata i mafije", kako se tada prenosilo u svjetskim medijima.

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