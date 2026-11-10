"Nismo u kontaktu": Oglasio se sveštenik, otac Bake Praseta, nakon lažnog hapšenja jutjubera

Nakon skandala Bake Praseta i lažne otmice, oglasio se njegov otac.

Izvor: Printscreen/YouTube

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, izazvao je haos u javnosti nakon što su na njegovom profilu osvanule poruke koje je navodno ostavio njegov tim tvrdeći da je jutjuber priveden od strane maskiranih lica.

Pogledajte 00:17 Snimak Bake Praseta Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Istragom beogradske policije i Višeg javnog tužilaštva utvrđeno je da je vijest o navodnom upadu maskiranih lica u njegov stan i njegovom hapšenju bila u potpunosti izrežirana radi snimanja novog videa za Jutjub, što je Ilić tokom saslušanja i priznao.

Izvor: Printscreen/Yotube/Telekom Srbija

Zbog toga će protiv Bogdana bizi podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda.

Izjava oca Nenada Ilića

Povodom dramatičnih dešavanja kontaktiran je i Bogdanov otac, sveštenik Nenad Ilić, kako bi se provjerilo da li ima saznanja o statusu svog sina.

Izvor: PrivatnaArhiva/NenadIlić

Nenad je istakao da je i sam video objavu na mrežama, ali da sa sinom nije bio u redovnom kontaktu prethodnih dana jer je Bogdan promijenio broj telefona.

"Dobro sam, hvala Bogu. Ne znam, vidio sam skoro ovo, nemam pojma, pošto nešto nismo bili u kontaktu u poslednje vrijeme. On je promijenio telefon, ne znam zaista. Ne sjećam se kad smo se poslednji put čuli, neko vrijeme nismo, nekoliko dana. Ne radi se o tome da se čujemo i viđamo na dnevnom nivou. Nemam pojma šta to rade, da li je to neki njegov... otkud znam da li je to ozbiljno ili nije", izjavio je Nenad Ilić za "Telegraf.rs".

U nastavku razgovora, otac jutjubera je dodao da je nezvanično dobio uvjeravanja da do hapšenja ipak nije došlo:

"Ja sam čuo da nije uhapšen, neki ljudi su mi rekli da nije, onda vjerovatno nije, ali stvarno ne znam. To je Bogdan... Još nemam nikakvu pouzdanu informaciju, ali se toplo nadam da je sve okej i da je to neki cirkus".

Istraga pred Posebnim odjeljenjem za visokotehnološki kriminal odrediće dalje pravne korake u ovom slučaju.

(Telegraf.rs/MONDO)