Karleušin bivši fotograf se podsmijevao njenom novom dečku: Zvala ga "djetetom", a on je javno precrtao

Fotograf Miloš Miletić je ispod jednog snimka na kom se nalaze Jelena Karleuša i njen novi emotivni partner Aleksandar, javno ismijao njenog novog izabranika

Izvor: Instagram printscreen

Jelena Karleuša, koja već neko vrijeme uživa u ljubavi sa mlađim Aleksandrom Ševom, našla se poslednjih nedelja na udaru nekadašnjih saradnika.

Nakon javne svađe sa Zoranom Birtaševićem i Vukašinom Katićem, novim voditeljem RTS-a, sada se prozivkama priključio i njen bivši dugogodišnji fotograf Miloš Miletić.

Miletić je ostao blizak i sa Birtaševićem i sa Katićem, a ispod jednog videa na kom su Karleuša i njen novi dečko, ostavio je negativan komentar.

Izvor: Instagram printscreen

"'Frajer'", napisao je fotograf uz emotikone koji se smiju do suza i kojima je muka od prizora.

Izvor: Instagram printscreen

Na ovaj komentar brzo je reagovala i jedna Karleušina fan stranica.

"Miloše, pa za tebe debeli, frajerčina!", glasio je odgovor.

Kasnije su Karleušu na Iksu pitali za spornu situaciju, na šta je pjevačica odgovorila: "Izdajnici su među nama".

Izvor: printscreen X

Podsjetimo, Jelena je ranije imala samo riječi hvale o Milošu, a zvala ga je i svojim djetetom.

"Miloš Miletić. Odrastao je uz mene i napravio mnoge moje antologijske fotografije poslednjih 10 godina. Više od saradnika, moje 'dijete' i prijatelj", napisala je JK u julu na Iksu.