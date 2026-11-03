Srpski košarkaš Nikola Jokić nikako da pronađe šuterski ritam na startu sezone.

Izvor: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa zabilježili su novi poraz u "Bol areni", pošto su od njih bolji bili Portland Trejlblejzersi sa 110:118. Srpski košarkaš Nikola Jokić stao je nadomak tripl-dabla i ostao u sjenci Džamala Mareja i Denija Avdije sa druge strane.

Trostruki MVP NBA lige je postigao 26 poena uz devet skokova i osam asistencija, dok je Marej meč završio sa impresivnih 35 poena, pet skokova i šest asistencija. Iako je udarni tandem Nagetsa na papiru bio efikasan, Portland je ukrao pobjedu u gostima.

Najbolji centar planete ponovo nije blistao na šutu i čeka se da konačno proradi u novoj sezoni, pošto je iz igre šutirao 10/22, za tri poena 2/7, što je boljka koja ga muči već neko vrijeme...

A little misdirection and a fadeaway https://t.co/kTerRV5peg — Denver Nuggets (@nuggets)November 3, 2026

Izabranici Dejvida Adelmana su vodili tokom tri četvrtine, u više navrata imali dvocifrenu prednost, ali to im nije bilo dovoljno za slavlje. Potpuno su potonuli i ušli u kontraritam u posljednjoj dionici i dozvolili rivalu da se razigra u njihovom domu.

Izvor: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia

Pored Jokića i Mareja u Denveru je Braun bio sljedeći najefikasniji sa 14 poena i on je bio posljednji dvocifreni. Pobjednički tim je predvodio Deni Avdija sa 28 poena, tri skoka i pet asistencija, ispratio ga je Lilard sa 20 poena i po šest skokova i asistencija, Kligan je bio sjajan sa dabl-dabl učinkom od 17 poena i 18 skokova.

Denver se poslije šest utakmica nalazi na 10. poziciji na tabeli sa skorom 3-3, dok je Portland na visokoj trećoj poziciji sa samo jednim porazom i pet pobjeda.

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