Upozorio je na moguće gubitke radnih mjesta, rast sive ekonomije i slabljenje konkurentnosti privrede, poručujući da bi posljedice takve politike mogli snositi građani i privreda.

Izvor: DPS

️Međunarodni monetarni fond je potvrdio ozbiljnost naših upozorenja: Euro model nosi rizike a račun će platiti građani i privreda, saopštio je poslanik DPS-a Nikola Milović.

"Projekcije MMF-a su alarmantne: deficit od 9% BDP-a, inflacija od 9%, javni dug od 72% BDP-a do 2029. godine i slabljenje konkurentnosti privrede", naveo je Milović.

Posebno zabrinjava upozorenje da veći troškovi rada mogu dovesti do smanjenja zaposlenosti, gubitka radnih mjesta, otežanog zapošljavanja mladih i rasta sive ekonomije.

"Umjesto rasta produktivnosti i stvaranja nove vrijednosti, Euro model forsira administrativno povećanje zarada, potrošnje i uvoza, bez održivog ekonomskog pokrića", smatra Milović.

Poručio je da se privreda ne jača dekretima, radna mjesta ne čuvaju političkim obećanjima, a životni standard ne gradi nekontrolisanim zaduživanjem.

"Euro model ne rješava strukturne slabosti Crne Gore, rizikuje da ih dodatno produbi, oslabi privredu i ugrozi fiskalnu stabilnost. Ovo nije put održivog razvoja, već skupo eksperimentisanje u kojem su obećanja politička, a posljedice i račun ostaju građanima", istakao je Milović.