Košarkaš Voriorsa Drejmond Grin smatra da Luka Dončić nema nikakve šanse da bude MVP u NBA ligi.

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Luka Dončić igra fantastično u novoj sezoni. U meču protiv Jute je ubacio 52 poena i pokazao zbog čega je lider Los Anđeles Lejkersa. Uprkos njegovim sjajnim partijama, Drejmond Grin smatra da slovenački košarkaš nikada neće biti MVP u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

"Postavljate sebi pitanje da li ima misiju, misiju da bude MVP. Mislim da tako razmišlja i da je to jasno. Prva sezona bez Lebrona, prva sezona gdje je tim samo njegov i tako i igra.Ipak, želim da vam kažem da nema šanse da će da dobije to priznanje", rekao je Grin.

Potom je četvorostruki šampion NBA lige pojasnio svoj stav o toj temi.

"Zašto? Čim odigra nekoliko loših utakmica ili se povrijedi i ne odigra nekoliko mečeva, ima da pričaju ljudi opet da je opet po istom. Mislim da ljudima dosadi veličanstvo, iako Luka igra sjajno već dugo godina i mislim da će da im ostane dosadno. Da će da gledaju ka Šeju, Jokiću, ljudima koji su već osvojili MVP nagradu. Uz to je i Vembanjama tu, koji je loše počeo sezonu."

"Nadam se da Luka može da ih promijeni, ali..."

Draymond Green doubles down on his belief that Luka Dončić will NEVER win an MVP award “I still wholeheartedly believe he never wins an MVP... The voters get fatigued seeing you be great over and over again.”(Via @DraymondShow) https://t.co/esyGLUp8aE — NBABase (@TheNBABase)October 26, 2026

Grin se nada da nije u pravu i da će Luka imati šansu da se dočepa priznanja, ali da sumnja u to.

"Luka je počeo sezonu sa MVP razmišljanjima. Ovo mu je deveta sezona, ljudi koji glasaju, već gledaju dalje. Nadam se zbog njega da može da ih preobrati. Ali, ljudima dosadi ako nisi napravio taj korak dalje, možda uspije da ih ubijedi, ali mislim da se to neće desiti. Ne zbog njegove igre, jer je sjajan, već zato što stvari tako funkcionišu", zaključio je Grin.