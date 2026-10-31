Litvanac Jonas Valančijunas dao je šaljivu izjavu poslije pobjede protiv Partizana.

Izvor: BasketNews/printscreen

Litvanski centar Jonas Valančijunas je ove sezone slavio protiv oba srpska kluba, a poslije pobjede protiv Partizana poslaće poruku nekadašnjem saigraču iz Denvera Nikoli Jokiću.

Bivši NBA as je u kratkoj izjavi pokazao i da je naučio neke riječi srpskog jezika, pa je novinara sa osmjehom upitao:

"Šta ima?"

Novinar: "Prvo Zvezda, sada Partizan, da li hoćeš da Jokić prestane da ti piše?"

Valančijunas: "Nije mi pisao, poslaću mu poruku večeras."

Novinar: "Šta ćeš mu napisati?"

Valančijunas: "Ćao, šta ima?".

Looks like someone’s sending Jokic a message tonight https://t.co/v2e2RSPunZ — BasketNews (@BasketNews_com)October 30, 2026

Valančijunas se vratio u Evropu poslije više od deset godina u NBA ligi i trenutno je najdominantniji centar u Evroligi. Više nije u sjenci Nikole Jokića i jako mu prija ta uloga, što pokazuje iz meča u meč.

U pobjedi protiv Partizana postigao je 16 poena uz osam skokova, što je jedna tipična partija za njega.