Nekadašnji NBA as, a sada košarkaški analitičar otvoreno je kritikovao Nikolu Jokića zbog izjave o navijačima.

Izvor: ClutchPoints/SiriusXM NBA Radio/X/Printscreen

Ne stišava se bura u NBA ligi nakon što je Nikola Jokić poručio navijačima Denvera da ne dolaze u halu ako će da zvižde nakon jedne loše utakmice. Sada se oglasio i legendarni Čarls Barkli koji je bio neumoljiv prema srpskom asu.

Nekadašnji MVP NBA lige kaže je sasvim normalno da navijači pokažu nezadvoljstvo i da je to način da motivišu svoje ljubimce da daju 100 odsto od sebe. Za njega su kritike sastavni deo posla i čudno mu je što je Srbin reagovao na taj način.

"Počinjem da se pitam, jer to što je prozivao navijače... Navijači su osjetljivi, pa su reagovali u stilu: 'Ma koga ti za*ebavaš? Mi ti plaćamo sav taj novac! Pratimo te i volimo te, a on kaže: 'Nemojte da dolazite na utakmice'", rekao je Barkli i nastavio:

"Mislim, ne, ne smiješ da igraš loše. Recimo, bila je ona utakmica Filadelfija - Klivlend. Publika ih je izviždala, i to žestoko u prvom poluvremenu, ali onda se Filadelfija vratila i oni su navijali. Tako stvari funkcionišu - volimo te kada stvari idu dobro, okrenućemo se protiv tebe kada stvari idu loše. Uvijek govorim igračima, ne možete da budete tako osjetljivi. Ista situacija je i sa nama novinarima, ako igraš dobro imaš podršku, ako igraš loše slede kritike. Ako ne razumiješ kako ta veza funkcioniše, onda si samo glup", rekao je Barkli.

“[Jokić] is like, don’t come to the game [if you’re booing the team]. No, you can't play bad.”Charles Barkley reacts to Nuggets star Nikola Jokić telling fans not to come to games if they’re going to boo the team.https://t.co/ZqMaVtbIWb@TermineRadio | @JumpShot8 https://t.co/kCB8wlWbfF — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA)October 28, 2026

Šta je izazvalo buru u Americi?

Srpski as je bio frustriran zbog poraza od Golden Stejt Voriorsa, a navijači su ga dodatno razbjesnili. Istakao je da je igrao pred hiljadama ljudi, ali da ovo još nije doživio...

"Rekao sam ono što sam imao da kažem i ostajem pri tome. Igrao sam u mnogo goroj atmosferi. Igrao sam pred 10, 50, 100 ljudi, pred 150.000 ljudi, kako god. Nisam igrao pred 50.000 ljudi. Pred 10.000 ili 15.000 jesam. I opet nisam navikao na to da navijači zvižde sopstvenom timu", naglasio je Nikola Jokić koji je upitan da uporedi situaciju.

"Ne, nisam to nikada čuo ni kod mene. Vjerovatno se i to dešava, ali mislim da to nisu pravi navijači".