U istorijskoj noći, Nikola Jokić je upisao 200. tripl-dabl protiv Nju Orleansa, brže od svih prethodnih igrača.
Srpski košarkaš Nikola Jokić zaigrao je prethodne noći ponovo dobro i vodio je svoj Denver do pobjede nad Nju Orleansom 104:91, a uz to uspeo je da ispiše nove stranice istorije NBA lige i generalno svetske košarke. I bilo je pitanje trenutka kada će zaista to učiniti.
Nikola Jokić je upisao svoj 200. tripl-dabl u karijeri protiv Nju Orleansa, igrajući skoro bez greške nakon slabijeg početka sezone. Tako je u istorijskoj noći, Nikola Jokić imao 21 poen, 13 skokova i 10 asistencija, dok je šutirao 8/13.
Jokić sad ide po prvo mjesto
Somborac je sada na vječnoj listi drugi, samo je Rasel Vestrbuk ispred sa 208 tripl-dablova i pošto je ovog ljeta otišao u penziju, već sada znamo da razliku ne može da uveća. Jokić je drugi u istoriji koji je zabilježio 200 tripl-dablova, ali je to učinio za znatno manje utakmica nego Vestbruk.
Russell Westbrook reached 200 triple-doubles in his 1,175th game.Jokic did it in 814 https://t.co/DzYXaOjCeD— ESPN Insights (@ESPNInsights)October 29, 2026
Vestbruku je bilo potrebno 1.174 utakmice, a Jokić je do iste brojke stigao do 814, što nam govori kada jednog dana završi karijeru - da će biti "debelo iznad" Amerikanca.
Lijepa noć za Denver
Nakon dva teška poraza u tri utakmice, Denver je i drugi put pobijedio Pelikanse uz bolji utisak čitavog tima, prije svega u odbrani. Džamal Marej je bio prvi strelac sa 23 poena, Kristijan Braun i Eron Gordon ubacili su po 15, dok je Trevon Brazil imao 11 i osam skokova. Kada je u pitanju Nju Orleans, njega je predvodio Zajon Vilijamson sa 25 poena i pet skokova.
NBA rezultati 29. oktobar
- Atlanta - Majami 117:129
- Klivlend - Vašington 121:111
- Detroit - Šarlot 97:89
- Indijana - Filadelfija 109:114
- Toronto - Orlando 129:99
- Čikago - Njujork 127:133
- Milvoki - Hjuston 100:132
- Minesota - Golden Stejt 114:119
- Nju Orleans - Denver 91:104
- Juta - San Antonio 111:117
- Dalas - Oklahoma 120:96
- L.A. Klipers - L.A. Lejkers 87:103