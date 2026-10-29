Kako je reagovao Nikola Jokić na informaciju da je ispisao istoriju NBA lige sa 200 tripl-dablova? Pa, nekako kako bismo i očekivali od njega.
Srpski košarkaš Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige pošto je prethodne noći u pobedi Denvera nad Nju Orleansom (104:91) zabeležio tripl-dabl, inače svoj 200. u karijeri. Jokić je postigao 21 poen, imao je 13 skokova i 10 asistencija, tako da njegov meč protiv Pelikansa ulazi u istoriji, posebno kada se zna da je tek drugi u NBA koji je stigao do 200. tripl-dablova.
Očekivano, Nikola Jokić nije bio egzaltiran zbog toga. Ostao je na zemlji i poslije ulaska u legendu, tako da nije dozvolio ni ovoga puta da to što ga drugi hvale - na bilo koji način utiče na njega i natera ga da poleti.
Kako je Jokić reagovao na rekord?
@VicLombardi gets the chance to break down tonight’s game with Nikola Jokić, who just secured his 200th triple double! https://t.co/6ANol4PssH— AltitudeTV (@AltitudeTV)October 29, 2026
Nikola Jokić nije održao konferenciju za medije poslije meča, samo je govorio u "fleš" zoni poslije utakmice, tako da se kod njega ni tu nije moglo očitati da je previše srećan, kao da je jedva čekao da svi prestanu da pričaju o njegovom rekordu i fantastičnom meču jer mu to nikada nije u fokusu.
- Novinar: "Nikola, prošli put kada ste igrali protiv ove ekipe, primili ste 135 poena. Večeras je odbrana napravila razliku. Kako ste odigrali ovako sjajnu utakmicu?"
- Nikola Jokić: "Mislim da su prošli put postigli mnogo poena iz reketa, pa smo malo prilagodili igru. I večeras su uspjevali da dolaze do reketa, ali mislim da smo dobro otvorili utakmicu i nametnuli svoj ritam i tempo. Kontrolisali smo utakmicu gotovo sve vrijeme, čak i u onom kratkom periodu kada su prišli na pet poena zaostatka. Mislim da smo veći deo utakmice imali kontrolu".
- Novinar: "Večeras ste ponovo imali jednog rukija u startnoj postavi. Kako napreduju ti mladi igrači?"
- Nikola Jokić: "Iskreno, ja lično vjerujem u njih. Mislim da imaju mnogo toga da ponude. Nalaze se u novoj situaciji, imaju novu ulogu, sve im je novo, tako da moramo da im damo malo vremena. Ali mislim da su energija i koncentracija tu, da žele da rade prave stvari. Mislim da je to najvažnije".
- Novinar: "Čestitke na 200. tripl-dablu u karijeri, od čega je 16 ostvareno protiv Nju Orleansa. Večeras se navršava i 11 godina od vašeg debija u NBA ligi. Sjećate li se koliko ste poena postigli na toj utakmici?"
- Nikola Jokić: "Dva".
- Novinar: "Sjećate li se kako ste ih postigli?".
- Nikola Jokić: "Da, desnim horogom".
- Novinar: "Odlično! Prošlo je dosta vremena i daleko ste dogurali. Čestitke na večerašnjem dostignuću".
- Nikola Jokić: "Hvala vam puno".
- Novinar: "Nikola Jokić, dame i gospodo! 200 tripl-dablova u karijeri. Juri Rasela Vestbruka".
Može li Jokić do apsolutnog rekorda?
Rasel Vestbruk je sada na samo osam tripl-dablova ispred Nikole Jokića i u tempu u kome trenutno igra srpski košarkaš, treba očekivati da ga preskoči već do kraja kalendarske godine, a pitanje je samo koliko će biti ispred njega kada jednog dana završi karijeru kao što je Amerikanac ovog ljeta.
- Rasel Vestbruk - 209 tripl-dablova
- Nikola Jokić 200
- Oskar Robertson 181
- Medžik Džonson 138
- Lebron Džejms 125
- Džejson Kid 107
- Luka Dončić 90
- Džejms Harden 82
- Vilt Čemberjlen 78
- Domantas Sabonis 69
NBA rezultati 29. oktobar
- Atlanta - Majami 117:129
- Klivlend - Vašington 121:111
- Detroit - Šarlot 97:89
- Indijana - Filadelfija 109:114
- Toronto - Orlando 129:99
- Čikago - Njujork 127:133
- Milvoki - Hjuston 100:132
- Minesota - Golden Stejt 114:119
- Nju Orleans - Denver 91:104
- Juta - San Antonio 111:117
- Dalas - Oklahoma 120:96
- L.A. Klipers - L.A. Lejkers 87:103