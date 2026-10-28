Srpski košarkaš Nikola Jokić naljutio je dio navijača Denvera kada im je poručio da "nisu pravi".

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Lider Denver Nagetsa Nikola Jokić izazvao je pravi haos kada je poručio navijačima da ne moraju više da dolaze u halu ako će da zvižde poslije prve izgubljene utakmice na domaćem terenu. To je bio povod da "Denver post" kontaktira neke od najvatrenijih pristalica koje na propuštaju mečeve u "Bol areni".

Mišljenje među navijačima je podijeljeno, ima onih koji razumeju Jokićevo ponašanje i frustraciju, dok ima onih koji misle da je u pitanju nešto potpuno drugo.

Tako se Nikol Verner zapitala da li Jokić želi što prije da ode iz Denvera? "Shvatam da on više nije onaj simpatični šaljivdžija. Postao je nekako... ozbiljan, strog. Čini mi se da bi to svakako moglo da utiče na njegovo nasljeđe. A to ne bi smio da dozvoli, jer je njegovo nasljeđe, do ovog trenutka, zaista impresivno", kaže dugogodišnja navijačica Nagetsa iz Litltona i dodala:

"Zauzeti takav stav i poručiti ljudima da se više ne vraćaju ako zvižde? Pa, to je ponašanje u stilu dive”, rekla je Vernerova.

Nadovezao se njen suprug Evan Jokum, koji ju je i vjerio na jednoj utakmici Denvera. Ovaj navijač Nagetsa je bio još okrutniji u osudi Jokića.

"Djeluje veoma frustrirano i jednostavno... kao da ga je sve to iscrpelo. Čini se kao da nije srcem u tome. Pola vremena se ponaša kao trener, iako je uvijek govorio da ne želi da bude trener. Pogledajte bilo koji tajm-aut - u većini slučajeva on sjedi sa taktičkom tablom, iscrtava akcije i govori saigračima šta treba da poprave u svojoj igri".

Jokić je tokom posljednja dva ljeta imao mogućnost da potpiše dugoročno produženje ugovora sa Nagetsima. Međutim, umjesto da stavi potpis, on je odložio tu odluku za kasnije, što je bilo dovoljno da krenu "teorije zavjere", iako je jasno izjavio da želi do kraja karijere da ostane u Koloradu. Da li postoji šansa da se predomisli?

"Na strani sam Džokera"

Ava Pečerževski iz Longmonta, koja već dvije decenije prati košarku u Denveru, prisustvovala je u subotu prvoj utakmici sezone na domaćem terenu. Nju je istinski razočarala reakcija publike u dvorani.

"Kao neko ko je podizao djecu i rukovodio zaposlenima, znam da negativno potkrepljivanje ljude ne motiviše. Po meni, ćutanje je bolja reakcija, jer kada ćutite, oni ipak mogu da osete vaše razočaranje", rekla je i dodala:

"Na osnovu mog desetogodišnjeg iskustva na utakmicama Nagetsa, ovo nije sredina u kojoj navijači zvižde. Pretpostavljam da je zviždanje emotivna reakcija. I ja sam znala da zviždim na utakmici, ali to je bilo upućeno sudijama ili igračima protivničkog tima. Ne mogu ni da zamislim da neko zviždi domaćem timu... Što se tiče protivničkih igrača, da čujem tako nešto, pomislila bih: ’E, sad ih imamo'", zaključila je Ava.