Bogdan Bogdanović se oglasio poslije pobjede Studentske liste na izborima u Srbiji.

Izvor: MN Press

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović oglasio se o izborima u Srbiji na kojima je pobijedila Studentska lista. Zadovoljan je ishodom izbora i to je pokazao fotografijama koje je objavio na svom Instagram profilu.

Objavio je nekoliko slika na kojima stoji njegov dres sa brojem osam i porukom "Sloboda". Jedna od slika je iz svlačionice, a druga iz igre.

Vidi opis Bogdan Bogdanović se oglasio poslije pobjede studenata u Srbiji: Objavio tri fotografije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Instagram/Bogdan Bogdanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printscreen/Instagram/Bogdan Bogdanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ashley Landis/AP Br. slika: 6 6 / 6 AD

Takođe je postavio i objavu na kojoj piše "Studenti su pobedili". Prema rezultatima izbora koje je objavio "RIK" Studentska lista je osvojila 140 poslaničkih mandata, a "Ujedinjena Srbija" 104 mandata.

Kada je u pitanju Bogdanović, on je potpisao za Hjuston i nastavlja karijeru u Roketsima. Sjajno su započeli sezonu i vjeruje da sa njima može da se bori za titulu.