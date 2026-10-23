Sukob između Lebrona Džejmsa i Donalda Trampa ponovo je aktuelan zbog kritika predsjednika na račun košarkaša tokom izvođenja himne.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se našao na suprotnoj strani od Lebrona Džejmsa, pošto je kritikovao NBA zvijezdu zbog ponašanja tokom izvođenja američke himne uoči utakmice Filadelfije i Njujorka. Košarkaš nije dugo čekao na odgovor, a kratkom izjavom jasno je stavio do znanja da ga predsjednikove prozivke ne opterećuju previše.

Sve je počelo u utorak, prije utakmice u Medison Skver Gardenu, kada je tokom izvođenja američke himne Džejms nastavio da se zagrijava. Dok su njegovi saigrači uglavnom mirno stajali, on je vježbao šut. Snimak tog trenutka ubrzo je dospio do Trampa, koji ga je u četvrtak podijelio na društvenim mrežama i oštro kritikovao košarkaša.

"Dok sluša našu nacionalnu himnu, Lebron Džejms ne poštuje našu zemlju", napisao je Tramp, a zatim otišao i korak dalje.

"Od samog početka sam govorio da nije dobar, potpuna sramota. Lebron Džejms treba da se izvini svim velikim američkim ratnicima i herojima koji su poginuli za američku zastavu i sve ono što naša zemlja predstavlja", poručio je predsjednik SAD.

Šta je odgovorio Lebron Džejms?

Ipak, četvorostruki NBA šampion nije pokazao namjeru da ulazi u novu raspravu sa predsjednikom. Nakon utakmice Filadelfije i Klivlenda, u kojoj su Seventisiksersi slavili rezultatom 114:106, novinari su ga pitali da prokomentariše Trampove riječi.

"Vjerovatno je miran dan u kancelariji. Miran dan u kancelariji", kratko je odgovorio Džejms, jasno stavljajući do znanja da smatra da je čitava priča dobila više pažnje nego što zaslužuje.

Sukob koji traje godinama

Ovo nije prvi put da se Tramp i Džejms javno sukobljavaju. Njih dvojica godinama imaju suprotstavljene stavove, a rasprave često vode i preko društvenih mreža. U središtu nesuglasica nisu samo košarka i ponašanje sportista, već i šira pitanja odnosa prema društvu, politici i ulozi javnih ličnosti u SAD.

Jedan od najpoznatijih sukoba dogodio se 2018, kada je Džejms razgovarao sa novinarom Donom Lemonom o školi koju je otvorio u rodnom Akronu, u Ohaju, kroz saradnju svoje fondacije i lokalnih javnih škola. Tramp je tada na društvenim mrežama napao i košarkaša i Lemona, napisavši da je riječ o "najglupljem čovjeku na televiziji", koji je uspio da Džejmsa predstavi kao pametnog.

Džejms je, s druge strane, ranije kritikovao Trampa zbog načina na koji koristi sport u javnim nastupima. Govoreći o ulozi sporta u društvu, istakao je da on treba da povezuje ljude, a ne da ih dijeli. "Sport nikada nije bio nešto što razdvaja ljude. Uvijek je bio nešto što ih spaja", poručio je tada košarkaš.

Njihov sukob se godio i 2017, kada je Džejms na patikama nosio natpis "jednakost", a potom javno kritikovao predsjednika. Nakon što je Tramp povukao poziv Stefu Kariju i Golden Stejtu za posjetu Beloj kući, Džejms ga je na društvenim mrežama nazvao "beskorisnikom".