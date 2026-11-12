"Poštovaću njegovu odluku": Verica Rakočević progovorila o potomstvu i razvodu od Veljka

Veljko Kuzmančević je svojevremeno istakao da je odluka o roditeljstvu velika odgovornost i da svako treba dobro da razmisli prije nego što se odluči na taj korak.

Izvor: Kurir, Kurir Televizija

Veljko Kuzmančević već više od 10 godina uživa u skladnom braku sa modnom kreatorkom Vericom Rakočević, koja je od njega starija više od tri decenije. Iako je njihova ljubav od samog početka izazivala komentare zbog velike razlike u godinama, supružnici su više puta isticali da im to nikada nije predstavljalo prepreku.

Njihov odnos često je bio tema javnosti, a jedno od pitanja koje se godinama postavlja jeste da li planiraju da se ostvare u ulozi roditelja. O toj temi oboje su ranije otvoreno govorili, a njihovi odgovori pokazali su da na potomstvo ne gledaju isto.

Veljko je svojevremeno istakao da je odluka o roditeljstvu velika odgovornost i da svako treba dobro da razmisli prije nego što se odluči na taj korak.

"Kao svaka druga osoba koja iznosi svoj stav na tu temu. Potomstvo je nešto za čim svaki čovjek, pored potrebe, mora da osjeti i ogromnu odgovornost", rekao je Kuzmančević.

Verica je, sa druge strane, priznala da bi eventualna promjena njegovog stava o djeci mogla da utiče i na njihov odnos.

"Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće. Veljkov izbor je trenutno takav i bez obzira na to što misli da je to zauvijek tako, ne znači da se jednog dana neće promijeniti. Ako to bude za mog života, nećemo biti muž i žena, ali bićemo svakako najbolji prijatelji", objasnila je kreatorka svojevremeno.

Osim toga, tada je naglasila i da su uprkos različitim životnim okolnostima srećni zajedno.

"Na našu sreću, trenutno živimo jako srećan život. Koliko će on trajati samo Bog zna, jer on nas je u svoj njegovoj nespojivosti spojio", poručila je Verica.

U jednom od ranijih razgovora za domaće medije ponovo se osvrnula na ovu temu i otkrila da poštuje suprugovu odluku.

"Moj muž ne želi djecu i poštovaću njegovu odluku. Više puta je rekao da ne razumije ljude kojima su djeca najvažnija na svijetu", izjavila je ona.

Izvor: Instagram / kuzmancevicv

Vjenčali se nakon samo nedelju dana zabavljanja

Verica i Veljko odlučili su da stanu na ludi kamen nakon svega nedelju dana veze, a uprkos brojnim komentarima koji su pratili njihovu romansu, nikada nisu krili koliko im znači zajednički život.

Kuzmančević je jednom prilikom govorio o njihovoj sličnosti i objasnio zbog čega im odgovara način života koji vode.

"Budući da je Verica neko ko pred sobom ima dosta toga da uradi, ali je suštinu već rekla i učinila, nije joj preostalo ništa drugo nego da živi punim gasom, oslobođena svih stega. Što se mene tiče, oduvijek me nervirala rečenica: 'Moraš da se smiriš i skućiš'. Nikada nisam razmišljao gdje ću i šta ću za dvije, tri ili pet godina. Nije mi potreban stan niti zidovi. Nomad sam i potpuni ludak koji život shvata kao igru. U tome smo vrlo slični", ispričao je Veljko Kuzmančević.

Verica kritikovala djevojke zbog estetskih zahvata

Modna kreatorka ranije je govorila i o sve češćim estetskim intervencijama, posebno među mladim djevojkama, a tom prilikom nije štedjela riječi kritike.

"Nigdje nisam vidjela tu količinu prostakluka kod mladih djevojaka koliko sam vidjela kod nas. Vidjela sam možda u nekim djelovima, zemljama, taj neki primitivan, poluobrazovan svijet koji na taj način opstaje i živi", rekla je Verica Rakočević i dodala kako za veliku odgovornost za takve odluke snose i roditelji koji podržavaju, pa čak i omogućavaju estetske zahvate svojim ćerkama.